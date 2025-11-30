Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3024154
Zee UP-UttarakhandBahraich

बात करना बंद कर दो… नहीं मानी बहन तो भाई-मां बने जल्लाद, गोंडा में ब्लाइंड मर्डर के खुलासे से सन्न रहे गए लोग!

Gonda News: गोंडा जिले में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. शव की पहचान न होने और घटनास्थल पर कोई सुराग न मिलने के कारण पुलिस इसे ब्लाइंड मर्डर मानकर जांच कर रही थी. जब इस घटना का खुलासा हुआ तो सभी लोग सन्न रह गए.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 30, 2025, 06:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Gonda News/अतुल कुमार यादव:  उत्तर प्रदेश के  गोंडा जिले की तरबगंज पुलिस और एसओजी टीम ने ब्लाइंड मर्डर अनुराधा हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया है. बीते 17 नवंबर को बनगांव के पास सिकरेटरीपुरवा और कंचनपुर के बीच पीडी बंधा पर सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था. इस पर गांव के ग्राम प्रधान मंजीत सिंह द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था.

गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा इस घटना के खुलासे और महिला की पहचान हेतु तरबगंज पुलिस, एसओजी समेत पांच टीमों को लगाया गया था. लगभग 13 दिन तक सभी टीमों ने संयुक्त रूप से जांच की. सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आज इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया.

कहां की रहने वाली है मृतिका?
मृतिका की पहचान 20 वर्षीय अनुराधा, निवासी परसा जागीर, गणेशपुर (बस्ती) के रूप में हुई. वह स्नातक की छात्रा थी. 16 नवंबर को गोरखपुर से बस्ती लौटने पर उसके भाई मनीष ने उसे एक अनजान युवक से फोन पर बात करते हुए देख लिया था. उसने यह बात अपनी मां निर्मला देवी को बताई. कई बार मना करने के बावजूद अनुराधा द्वारा बात न मानने की बात पर दोनों ने गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

रात में मनीष ने बहन का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और उसे पीटा. मां द्वारा लाई गई रस्सी से उसके हाथ-पैर बांधकर बोरा डाल दिया और अपनी बलेनो कार (UP 51 BR 8287) की डिग्गी में डाल दिया. इसके बाद मनीष ने अपने मामा के लड़के मुस्कान को फोन किया और उसके गांव की ओर निकले.

मृतिका को डिग्गी से बाहर फेंदा, फिर गाड़ी ऊपर चढ़ा दी
गांव पहुंचने से पहले ही सुनसान स्थान पर अनुराधा का गला रस्सी से घोंट दिया ताकि वह आवाज न कर सके. फिर मुस्कान को गाड़ी में बैठाकर वे अकबरपुर-टांडा (अयोध्या) की ओर बढ़े, पर पुल निर्माण कार्य के कारण वापस लौट आए. नवाबगंज में पेट्रोल भरवाकर गोंडा पहुंचे और तरबगंज क्षेत्र के पीडी बंधा मार्ग पर सुनसान जगह देखकर मृतिका को डिग्गी से बाहर फेंक दिया और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी. जब यह सुनिश्चित हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो वे मनकापुर–बभनान–गौरा होते हुए वापस बस्ती भाग गए.

कई बार बहन को दी थी चेतावनी
पूछताछ में आरोपी मनीष ने बताया कि वे दो भाई और दो बहनें हैं. दोनों बहनें स्नातक की छात्रा हैं. बड़ा भाई आशीष कुमार पुणे में पत्थर का काम करता है और वह स्वयं आवास विकास मोहल्ला, बस्ती में कार्यरत है. उसने अपनी बहन को कई बार अनजान लोगों से बातचीत न करने की चेतावनी दी थी, पर उसके न मानने पर उसने यह कदम उठाया.

पुलिस अधीक्षक का बयान
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को ₹25,000 का इनाम दिया गया है. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी गाड़ी से जाते हुए दिखाई दिए थे. इन्हीं फुटेज के आधार पर 13 दिन तक निरंतर जांच की गई, जिसके बाद यह मामला सुलझाया गया.

TAGS

gonda news

Trending news

sir in up
यूपी में SIR को लेकर मिली राहत, अब 11 दिसंबर तक भरे जाएंगे एसआईआर फॉर्म
Mainpuri news
महिला को आपत्तिजनक हालत में देखा... फिर मासूम शिवा बना निर्दयता का शिकार!
Moradabad news
शादी में जा रहा पूरा परिवार खत्म!...मुरादाबाद में रोडवेज बस ने आटो में मारी टक्कर
UP Ki Baat
यूपी में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता चाहिये ?
aligarh news
प्रेमी संग रंगरेलियां बना रही थी नई नवेली दुल्हन, पड़ोसन ने रंगे हाथों पकड़ा
cough syrup case
कोडीन कफ सिरप केस: शुभम जायसवाल के पिता कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार
Lucknow news
‘हरित हृदय’ खतरे में!...लखनऊ के सबसे बड़े पार्क को बचाने के लिए अखिलेश करेंगे आंदोलन
Roorkee News
धामी सरकार का ऐतिहासिक फैसला ! गन्ने का मूल्य यूपी से भी ज्यादा
Fatehpur News
मैंने अपनी पत्नी को मार डाला... थाने में पहुंचा शख्स बोला, वजह सुनकर हिल गए अफसर
Magh Mela 2026
माघ मेले में चलेंगी Ola-Uber- Rapido की बाइक टैक्सी, महाकुंभ जैसी नहीं मचेगी लूट!