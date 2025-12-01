Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3025130
Zee UP-UttarakhandBahraich

पत्नी के बिछड़ने का दर्द नहीं सह सका सफाईकर्मी… कमरे का दृश्य देख फफक पड़े परिजन!

Gonda News: गोंडा जिले का रहने वाला सफाई कर्मी अपने घर के अंदर ही फांसी लगाकर जान दे दी. घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि मृतक  पिछले कुछ महीनों से मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहे थे. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 01, 2025, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Gonda News/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब नगर पालिका के सफाई कर्मी का शव उनके घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला. सुबह जब परिवार के सदस्यों ने दरवाजा खटखटाया और भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई. 
 
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत काशीराम कॉलोनी की बताई जा रही है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलने पर विक्रम उर्फ कुन्नू  का शव अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया. पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

क्या थी वजह?
जानकारी के अनुसार, विक्रम की शादी रानीपुरवा की रहने वाली पिंकी से हुई थी. दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते पिंकी करीब तीन महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी. पत्नी के जाने के बाद विक्रम पर दो बेटों और दो बेटियों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी. परिजनों के अनुसार, परिवार की जिम्मेदारियों और अकेलेपन के कारण वह लगातार तनाव से गुजर रहे थे.

मृतक की मां ने क्या बताया?
मृतक की मां शोभा ने बताया कि वह मनकापुर की आईटीआई कॉलोनी में रहती हैं और विक्रम की बड़ी बेटी भी उन्हीं के साथ रहती है. शोभा ने कहा कि वह रक्षाबंधन से पहले बेटे से मिलने गोंडा आई थीं. उस समय विक्रम पत्नी से अलगाव को लेकर बेहद चिंतित था. मां ने बताया कि तीन–चार दिनों से विक्रम ने उनसे बात नहीं की थी, जिसके बाद आज सुबह उन्हें फोन पर दुखद खबर मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार के अनुसार 
परिजनों का कहना है कि वह चिंताओं में डूबे रहते थे और बच्चों की देखभाल तथा घर की जिम्मेदारियों से भी दबाव महसूस करते थे. फिलहाल नगर कोतवाली पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. पुलिस यह भी पड़ताल कर रही है कि किन परिस्थितियों में विक्रम ने यह कदम उठाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी. 

TAGS

gonda news

Trending news

Saharanpur news
world AIDS Day ! सहारनपुर में बढ़ रहा HIV का खतरा, आंकड़े चिंताजनक
gonda news
पत्नी के बिछड़ने का दर्द नहीं सह सका सफाईकर्मी… कमरे का दृश्य देख फफक पड़े परिजन!
jalaun news
आई तो जान से मार दूंगा..पहले लव मैरिज फिर पत्नी को बैंगलोर में छोड़ रचाई दूसरी शादी
UP News
यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकत्री बनने का सुनहरा मौका, अंतिम तारीख से पहले कर लें आवेदन
Baraut news
बिना लकड़ी के होगा अंतिम संस्कार! 94 लाख रुपये बन रहा यूपी का पहला CNG शवदाह गृह
city of Imarti
'इमरती का शहर' कहलाता है यूपी का ये शहर, कई पीढ़ियों से स्वाद बरकरार!
UP Panchayat Chunav 2026
प्रधानी के लिए इतना पैसा ही कर पाएंगे खर्च? जान लें यूपी पंचायत चुनाव की खर्च सीमा
Unnao News
मंडप में दुल्हन का इंतजार करता रहा दूल्हा, कमरे में जाकर देखा तो उड़े घरवालों के होश
Meerut News
सुहागरात पर गायब दूल्हा! दुल्हन से बल्ल लेने की बात कहकर घर से निकला फिर न लौटा
Lucknow news
दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जांच ने पकड़ी रफ्तार, लखनऊ में शाहीन के घर पर NIA की रेड