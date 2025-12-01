पत्नी के बिछड़ने का दर्द नहीं सह सका सफाईकर्मी… कमरे का दृश्य देख फफक पड़े परिजन!

Gonda News/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब नगर पालिका के सफाई कर्मी का शव उनके घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला. सुबह जब परिवार के सदस्यों ने दरवाजा खटखटाया और भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई.



कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत काशीराम कॉलोनी की बताई जा रही है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलने पर विक्रम उर्फ कुन्नू का शव अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया. पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

क्या थी वजह?

जानकारी के अनुसार, विक्रम की शादी रानीपुरवा की रहने वाली पिंकी से हुई थी. दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते पिंकी करीब तीन महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी. पत्नी के जाने के बाद विक्रम पर दो बेटों और दो बेटियों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी. परिजनों के अनुसार, परिवार की जिम्मेदारियों और अकेलेपन के कारण वह लगातार तनाव से गुजर रहे थे.

मृतक की मां ने क्या बताया?

मृतक की मां शोभा ने बताया कि वह मनकापुर की आईटीआई कॉलोनी में रहती हैं और विक्रम की बड़ी बेटी भी उन्हीं के साथ रहती है. शोभा ने कहा कि वह रक्षाबंधन से पहले बेटे से मिलने गोंडा आई थीं. उस समय विक्रम पत्नी से अलगाव को लेकर बेहद चिंतित था. मां ने बताया कि तीन–चार दिनों से विक्रम ने उनसे बात नहीं की थी, जिसके बाद आज सुबह उन्हें फोन पर दुखद खबर मिली.

परिवार के अनुसार

परिजनों का कहना है कि वह चिंताओं में डूबे रहते थे और बच्चों की देखभाल तथा घर की जिम्मेदारियों से भी दबाव महसूस करते थे. फिलहाल नगर कोतवाली पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. पुलिस यह भी पड़ताल कर रही है कि किन परिस्थितियों में विक्रम ने यह कदम उठाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी.