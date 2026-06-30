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गोंडा में बारिश से बचते वक्त हादसा, बहन को बीएड परीक्षा दिलाने आए भाई की मौत, करंट की चपेट में आए दोनों

Gonda News: गोंडा में स्ट्रीट लाइट में उतर रहे करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है. जबकि, उसकी बहन गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है. घायल बहन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहन को बीएड परीक्षा दिलाने आया था.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 30, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:51 AM IST
गोंडा में बारिश से बचते वक्त हादसा, बहन को बीएड परीक्षा दिलाने आए भाई की मौत, करंट की चपेट में आए दोनों
Image Credit: Gonda NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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