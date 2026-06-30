/गोंडा में बारिश से बचते वक्त हादसा, बहन को बीएड परीक्षा दिलाने आए भाई की मौत, करंट की चपेट में आए दोनों

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Gonda News/ अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां स्ट्रीट लाइट में उतरे करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है. वहीं, भाई को बचाने के प्रयास में उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है.
स्ट्रीट लाइट में उतर रहे करंट की चपेट में आए दोनों
बताया जा रहा है कि 24 वर्षीय विमल अपनी 20 वर्षीय बहन प्राची को बीएड की परीक्षा दिलाने आया था. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब दोनों लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के सामने हल्की बारिश से बचने के लिए स्ट्रीट लाइट के पास खड़े थे. तभी वह स्ट्रीट लाइट में उतर रहे करंट की चपेट में आ गया.
बहन को एग्जाम दिलाने आया था भाई
स्ट्रीट लाइट में करंट लगने से प्राची ने जब भाई विमल को बचाने की कोशिश की तो वह भी बिजली के करंट की चपेट में आ गई. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है. जिसे इलाज के लिए गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. मृतक विमल पुत्र श्रीकांत निवासी बगड़वा थाना हुजूरपुर जिला बहराइच का रहने वाला है, जो अपनी बहन प्राची को आज बीएड का आखिरी पेपर दिलाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा लेकर आया हुआ था.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
बताया जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के सामने बनी मॉडल वेंडिंग जोन दुकानों के पास एक नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और उसी में विद्युत करंट उतर रहा था. जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है. हल्की-हल्की बरसात होने के कारण स्ट्रीट लाइट के पास ही खड़े होकर के अपने आप को बरसात से बचा रहे थे. इसी दौरान हादसा हुआ है.
इस पूरी घटना पर नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि करंट लगने से युवक की मौत हो गई है, जबकि उसकी बहन घायल है. परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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