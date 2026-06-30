/गोंडा में बारिश से बचते वक्त हादसा, बहन को बीएड परीक्षा दिलाने आए भाई की मौत, करंट की चपेट में आए दोनों

बहन को एग्जाम दिलाने आया था भाई

स्ट्रीट लाइट में करंट लगने से प्राची ने जब भाई विमल को बचाने की कोशिश की तो वह भी बिजली के करंट की चपेट में आ गई. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है. जिसे इलाज के लिए गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. मृतक विमल पुत्र श्रीकांत निवासी बगड़वा थाना हुजूरपुर जिला बहराइच का रहने वाला है, जो अपनी बहन प्राची को आज बीएड का आखिरी पेपर दिलाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा लेकर आया हुआ था.