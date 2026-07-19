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गोंडा: ZEE UP/UK की खबर का बड़ा असर, दरोगा ओम प्रकाश यादव पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज

गोंडा में ZEE UP/UK की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. तरबगंज थाने में तैनात उपनिरीक्षक ओम प्रकाश यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला के निर्देश पर दर्ज इस मुकदमे की जांच सीओ तरबगंज उमेश्वर प्रताप सिंह को सौंपी गई है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 19, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:41 PM IST
गोंडा: ZEE UP/UK की खबर का बड़ा असर, दरोगा ओम प्रकाश यादव पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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