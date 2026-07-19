गोंडा: ZEE UP/UK की खबर का बड़ा असर, दरोगा ओम प्रकाश यादव पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज

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गोंडा/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ZEE UP/UK पर प्रसारित खबर के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है. तरबगंज थाने में तैनात उपनिरीक्षक ओम प्रकाश यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई गोंडा देवीपाटन रेंज के डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला के निर्देश पर शनिवार शाम करीब 6:10 बजे की गई.
क्या है पूरा मामला?
मामले में मन्नीपुर गांव निवासी किंग उपाध्याय की तहरीर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है. जांच की जिम्मेदारी सीओ तरबगंज उमेश्वर प्रताप सिंह को दी गई है, जिन्होंने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है. दरअसल, 9 जुलाई को किंग उपाध्याय डीआईजी कार्यालय पहुंचे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि मारपीट के एक मुकदमे में चार्जशीट लगाने के नाम पर दरोगा ओम प्रकाश यादव ने उनसे 30 हजार रुपये ले लिए, लेकिन बाद में मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी. शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उन्होंने अपना काम कराने या पैसे वापस करने की बात कही तो दरोगा ने न फोन उठाया और न ही संदेशों का जवाब दिया.
डीआईजी ने क्या कहा?
शिकायत के समर्थन में किंग उपाध्याय ने डीआईजी को व्हाट्सएप चैट और मैसेज के स्क्रीनशॉट भी दिखाए. इन्हें देखने के बाद डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला ने तत्काल तरबगंज थाना प्रभारी श्रीधर पाठक को फोन कर कड़ी फटकार लगाई. डीआईजी ने फोन पर कहा, "दरोगा ने चार्जशीट लगाने के नाम पर 30 हजार रुपये ले लिए और बाद में फाइनल रिपोर्ट लगा दी. अगर चार्जशीट बनती है तो चार्जशीट लगाइए, नहीं तो पीड़ित के पैसे तुरंत वापस कराइए. थाने में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए. ऐसा ही चलता रहा तो कार्रवाई आपके खिलाफ भी होगी."
ZEE UP/UK की खबर का बड़ा असर
डीआईजी और थाना प्रभारी के बीच हुई बातचीत का वीडियो 16 जुलाई को ZEE UP/UK पर प्रमुखता से प्रसारित हुआ था, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया. अब उसी मामले में आरोपी दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.