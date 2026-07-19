गोंडा: ZEE UP/UK की खबर का बड़ा असर, दरोगा ओम प्रकाश यादव पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज

क्या है पूरा मामला?

मामले में मन्नीपुर गांव निवासी किंग उपाध्याय की तहरीर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है. जांच की जिम्मेदारी सीओ तरबगंज उमेश्वर प्रताप सिंह को दी गई है, जिन्होंने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है. दरअसल, 9 जुलाई को किंग उपाध्याय डीआईजी कार्यालय पहुंचे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि मारपीट के एक मुकदमे में चार्जशीट लगाने के नाम पर दरोगा ओम प्रकाश यादव ने उनसे 30 हजार रुपये ले लिए, लेकिन बाद में मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी. शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उन्होंने अपना काम कराने या पैसे वापस करने की बात कही तो दरोगा ने न फोन उठाया और न ही संदेशों का जवाब दिया.