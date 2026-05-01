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गोंडा में मूसलाधार बारिश से 43°C वाली गर्मी छू मंतर,फसलों को मिला 'जीवनदान', किसानों के चेहरे खिले

Gonda Weather: उत्तर प्रदेश में बारिश की एंट्री से मौसम पूरी तरह बदल गया है. दिन में तेज धूप की जगह अब बादलों ने ले ली है.  बीते दो दिनों से लगातार यूपी में बारिश हो रही है. यूपी के गोंडा में भी मौसम ने करवट ले ली है. रात भर मूसलाधार बारिश हुई है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 01, 2026, 10:34 AM IST
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अतुल कुमार यादव/गोंडा: यूपी के गोंडा जिले में बीते 24 घंटे से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. देर रात अचानक 12:00 बजे के करीब मौसम ने करवट ले ली और हल्की हवाओं के साथ 12:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक मूसलाधार बरसात हुई है. मूसलाधार बरसात होने से जहां एक तरफ गोंडा के तापमान में गिरावट आई है तो वहीं मूसलाधार बरसात होने से किसानों की फसलों को भी काफी फायदा हुआ है. मौसम विभाग द्वारा इन 5 घंटे के अंदर 30MM मूसलाधार बरसात होने के चलते बारिश दर्ज की गई है. मूसलाधार बरसात होने के कारण तापमान में गिरावट होने के चलते भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है.

 गोंडा में लगातार 20 दिन से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था. गोंडा का तापमान 42 से 43 सेल्सियस पहुंच चुका था. लगातार लोग भीषण गर्मी से परेशान चल रहे थे. बुधवार देर रात भी गोंडा जिले में 1 घंटे बरसात हुई थी और कल यानी गुरुवार पूरे दिन बरसात न होने के चलते तेज धूप होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी से काफी परेशानियां हो रही थी.

गोंडा में हल्की हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात
वहीं रात होते ही देर रात 12:00 बजे अचानक फिर मौसम ने करवट ले ली है जो आज शुक्रवार सुबह 5:00 बजे तक गोंडा में हल्की हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात हुई है.  मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटे को लेकर के हल्की हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात होने को लेकर के लोगों को अलर्ट जारी करके सचेत रहने को लेकर के निर्देश दिया गया है. 

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एडवाइजरी जारी
गोंडा जिले में मूसलाधार बरसात के दौरान आकाशीय बिजली भी चमक रही थी जिसके चलते भी मौसम विभाग द्वारा आकाशीय बिजली से बचाव को लेकर के भी लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है. बरसात होने के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने को लेकर के भी कहा गया है.

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