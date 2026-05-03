गोंडा में बदला मौसम का मिजाज: रुक-रुक कर हो रही तेज बारिश से गिरा पारा, किसानों के चेहरे खिले

अतुल कुमार यादव/गोंडा: यूपी के गोंडा जिले में आज रविवार को सुबह 4:00 बजे से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है. गोंडा में हल्की हवाओं के साथ बीते 3 घंटे से रुक-रुक कर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. मूसलाधार बरसात होने से जहां एक तरफ तापमान में गिरावट आई है तो वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है. मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटे को लेकर के अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं.

हल्की हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश

हल्की हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है. हल्की हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बरसात के चलते किसानों के गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है. क्योंकि किसानों द्वारा अभी गन्ने की बुवाई कराई गई है और उसमें पानी की आवश्यकता थी. किसान डीजल ला करके डीजल इंजन के माध्यम से खेतों की सिंचाई कर रहे थे.

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एडवाइजरी जारी

मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बाद जिला प्रशासन द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी करके लोगों को निर्देश दिया गया है कि मूसलाधार बारिश के दौरान लोग आवश्यक कार्य होने पर ही अपने घर से निकले अन्यथा सुरक्षित स्थान पर रहें. यह भी निर्देश दिया गया है कि हवाएं चलने के दौरान पेड़ के नीचे और जर्जर इमारत के नीचे लोग ना रहे बल्कि सुरक्षित स्थान पर रहे दूसरी तरफ आकाश से बिजली गिरने को लेकर के भी एडवाइजरी जारी करके लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी करते हुए लोगों को केवल आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलने का निर्देश दिया है.

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