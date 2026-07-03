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अजीबोगरीब जिद: जिस प्रेमी पर किया शारीरिक शोषण का केस, अब उसी के साथ रहने के लिए 3 बच्चों संग टावर पर चढ़ी महिला

Ganda News: गोंडा रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में सुबह सवेरे एक महिला टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी. टावर पर चढ़ी महिला अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई है. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह उतरने को तैयार नहीं है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 03, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:20 AM IST
अजीबोगरीब जिद: जिस प्रेमी पर किया शारीरिक शोषण का केस, अब उसी के साथ रहने के लिए 3 बच्चों संग टावर पर चढ़ी महिला
Image Credit: Ganda NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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