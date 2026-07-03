/अजीबोगरीब जिद: जिस प्रेमी पर किया शारीरिक शोषण का केस, अब उसी के साथ रहने के लिए 3 बच्चों संग टावर पर चढ़ी महिला

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Ganda News/ अतुल कुमार यादव: गोंडा रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में आज (शुक्रवार) सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया. यहां तरबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तिवारी बाजार पथार की रहने वाली गीता देवी नाम की एक महिला अपने तीन बच्चों को लेकर डेढ़ सौ फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई. घंटों तक महिला अपने बच्चों के साथ लगभग 100 फीट ऊंचे टावर पर बैठी हुई है.
प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी
यह नजारा देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सभी ने उसे नीचे उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और टावर पर चढ़कर बैठी हुई महिला लगातार अपने प्रेमी राम अकबाल सिंह के साथ रहने की मांग कर रही है. जबकि, एक लड़का अपनी जान जोखिम में डाल कर टावर पर बैठी अपनी मां को छोड़कर नीचे उतर आया है. जिससे पुलिसकर्मी पूछताछ कर रहे हैं.
दो बच्चों संग टावर से उतरने को तैयार नहीं
महिला का आरोप है कि उसके पति राम लक्षन ने उसे छोड़ दिया है और उसके प्रेमी राम अकबाल सिंह भी उसके साथ नहीं रह रहे हैं, ना ही उसे खाना खर्चा दे रहे हैं. महिला के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर गोंडा नगर कोतवाली पुलिस, गोंडा जीआरपी और आरपीएफ पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. फिर उन्होंने भी महिला को घंटों समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला फिर भी अपने दो बच्चों के साथ उतरने को तैयार नहीं है.
पहले भी कर चुकी है ऐसी कोशिश
आपको बता दें, यही महिला बीते जून महीने में कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जिला मुख्यालय पर बने विद्यालय में लगे टावर पर चढ़ गई थी, जहां 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा किसी तरीके से उतारा गया था. ये महिला बीते 26 मार्च 2026 को राम अकबाल सिंह के खिलाफ शारीरिक शोषण किए जाने को लेकर मुकदमा भी दर्ज करवा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसी के साथ रहना चाह रही है.
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