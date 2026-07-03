/अजीबोगरीब जिद: जिस प्रेमी पर किया शारीरिक शोषण का केस, अब उसी के साथ रहने के लिए 3 बच्चों संग टावर पर चढ़ी महिला

दो बच्चों संग टावर से उतरने को तैयार नहीं

महिला का आरोप है कि उसके पति राम लक्षन ने उसे छोड़ दिया है और उसके प्रेमी राम अकबाल सिंह भी उसके साथ नहीं रह रहे हैं, ना ही उसे खाना खर्चा दे रहे हैं. महिला के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर गोंडा नगर कोतवाली पुलिस, गोंडा जीआरपी और आरपीएफ पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. फिर उन्होंने भी महिला को घंटों समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला फिर भी अपने दो बच्चों के साथ उतरने को तैयार नहीं है.