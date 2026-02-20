कबाड़ में बच्चों का भविष्य! मुफ्त बांटने वाली सरकारी किताबें भंगार की दुकान में मिली, बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप

राजीव शर्मा/बहराइच: परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है. पहले ही जहां मिड डे मील व ड्रेस वितरण को लेकर सवाल उठते रहे हैं, वहीं, अब स्कूलों में निशुल्क बंटने के लिए आई नए सत्र 2026-27 की किताबों को कबाड़ी को बेचने का मामला सामने आया है

जिलाधिकारी की दखल के बाद बड़ी कार्रवाई

बहराइच जिले में सरकारी स्कूलों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को कबाड़ में बेचने के मामले में जिलाधिकारी की दखल के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है. DM के आदेश पर गठित जांच टीम की रिपोर्ट के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के पांच कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए तीन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं.

कहां का है पूरा मामला?

ये मामला जिले के रामगांव थाना क्षेत्र के मेंटूकहा इलाके का है. जहां पर दिलशाद कबाड़ी के गोदाम में खड़े ट्रक संख्या यूपी 21 एफटी 8485 में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 की भारी मात्रा में सरकारी किताबें मिली थीं. इन किताबों को कबाड़ में बेचने के लिए काशीपुर (उत्तराखंड) ले जाने की तैयारी थी. जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी और पुलिस टीम ने तत्काल ट्रक को जब्त कर लिया था. जिलाधिकारी ने मामले की गहन जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया था.

निलंबन के साथ कारण बताओ नोटिस

जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह ने कार्रवाई की. जिसमें अनुचर आलोक कुमार और शफीक अहमद को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा, अनुदेशक अतुल कुमार सिंह, जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता आशुतोष सिंह और स्पेशल एजुकेटर दीपक कुमार की संविदा समाप्त कर दी गई है. वहीं मामले में प्रभारी सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी वीरेश कुमार वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी (नगर क्षेत्र) श्रीमती डाली मिश्रा और खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) रंजीत कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.

जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को जांच रिपोर्ट भेजी है. उन्होंने प्रभारी सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी वीरेश कुमार वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी (नगर क्षेत्र) श्रीमती डाली मिश्रा और खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) रंजीत कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है. जिले में हुई इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.

