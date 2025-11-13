दादा ने पोती को बाघ के चंगुल से छुड़ाया, बच्ची को लेकर पहुंचा अस्पताल, अब डॉक्टर का जवाब गूंज रहा कानों में

दिलीप मिश्रा/लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में वन्यजीवों का आतंक एक बार फिर लौट आया है. गुरुवार को दो दर्दनाक घटनाओं ने पूरे इलाके को दहला दिया. लखीमपुर के खुशीपुर गांव में बाघ के हमले से 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि बहराइच के बेझा देवनपुरवा में तेंदुए के हमले में एक किसान की जान चली गई. दोनों ही घटनाओं के बाद गांवों में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में सघन निगरानी शुरू कर दी है.

गन्ने के खेत में बाघ का बच्ची पर हमला

लखीमपुर खीरी के खुशीपुर गांव में गुरुवार सुबह बुजुर्ग हीरालाल की पोती डिंपल (11) अपने बाबा के लिए खाना लेकर दुकान गई थी. वापस लौटते समय जब वह गन्ने के खेत से होकर गुजर रही थी, तभी झाड़ियों में छिपे बाघ ने अचानक झपट्टा मार दिया. बाघ ने डिंपल को जमीन पर गिराकर खेत में घसीटना शुरू कर दिया. यह दृश्य देखकर उसके बाबा हीरालाल लाठी लेकर बाघ पर टूट पड़े. काफी देर तक संघर्ष चलता रहा और आखिरकार बाघ खेतों की ओर भाग गया, लेकिन तब तक मासूम डिंपल की सांसें थम चुकी थीं. बच्ची और उसके दादा को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, दादा का इलाज चल रहा है.

पूरे क्षेत्र में वन विभाग की टीम और पुलिस तैनात

घटना में घायल हीरालाल को ग्रामीणों ने पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने बताया कि उनके सिर और कंधे पर पंजों के हल्के निशान हैं. सूचना मिलते ही पुलिस, वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और ग्रामीणों को खेतों की तरफ जाने से सख्त मना किया गया है. डीएफओ (नार्थ) कीर्ति चौधरी ने बताया कि टीम लगातार निगरानी कर रही है और बाघ की लोकेशन ट्रैक की जा रही है.

बहराइच में बाघ के हमले से किसान की मौत

उधर, बहराइच जिले के ककरहा रेंज के बेझा देवनपुरवा गांव में किसान विखान आर्य (55) पर तेंदुए ने हमला कर दिया. वह अपने गन्ने के खेत में काम कर रहे थे जब झाड़ियों से निकलकर तेंदुआ उन पर टूट पड़ा. शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक विखान की मौत हो चुकी थी. वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि इलाके में कांबिंग और निगरानी तेज कर दी गई है. ग्रामीणों को सतर्क रहने और खेतों में अकेले न जाने की सलाह दी गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि शासन की ओर से पीड़ित परिवारों को जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

