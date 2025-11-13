Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3001039
Zee UP-UttarakhandBahraich

दादा ने पोती को बाघ के चंगुल से छुड़ाया, बच्ची को लेकर पहुंचा अस्पताल, अब डॉक्टर का जवाब गूंज रहा कानों में

Lakhimpur Kheri News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और बहराइच में बाघ का आतंक इतना बढ़ गया है दादा के सामने बाघ ने बच्ची पर हमला कर उसे मार दिया तो वहीं बहराइच में भी बाघ के हमले से एक किसान की मौत हो गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 13, 2025, 11:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दादा ने पोती को बाघ के चंगुल से छुड़ाया, बच्ची को लेकर पहुंचा अस्पताल, अब डॉक्टर का जवाब गूंज रहा कानों में

दिलीप मिश्रा/लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में वन्यजीवों का आतंक एक बार फिर लौट आया है. गुरुवार को दो दर्दनाक घटनाओं ने पूरे इलाके को दहला दिया. लखीमपुर के खुशीपुर गांव में बाघ के हमले से 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि बहराइच के बेझा देवनपुरवा में तेंदुए के हमले में एक किसान की जान चली गई. दोनों ही घटनाओं के बाद गांवों में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में सघन निगरानी शुरू कर दी है.

गन्ने के खेत में बाघ का बच्ची पर हमला
लखीमपुर खीरी के खुशीपुर गांव में गुरुवार सुबह बुजुर्ग हीरालाल की पोती डिंपल (11) अपने बाबा के लिए खाना लेकर दुकान गई थी. वापस लौटते समय जब वह गन्ने के खेत से होकर गुजर रही थी, तभी झाड़ियों में छिपे बाघ ने अचानक झपट्टा मार दिया. बाघ ने डिंपल को जमीन पर गिराकर खेत में घसीटना शुरू कर दिया. यह दृश्य देखकर उसके बाबा हीरालाल लाठी लेकर बाघ पर टूट पड़े. काफी देर तक संघर्ष चलता रहा और आखिरकार बाघ खेतों की ओर भाग गया, लेकिन तब तक मासूम डिंपल की सांसें थम चुकी थीं. बच्ची और उसके दादा को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, दादा का इलाज चल रहा है. 

पूरे क्षेत्र में वन विभाग की टीम और पुलिस तैनात
घटना में घायल हीरालाल को ग्रामीणों ने पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने बताया कि उनके सिर और कंधे पर पंजों के हल्के निशान हैं. सूचना मिलते ही पुलिस, वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और ग्रामीणों को खेतों की तरफ जाने से सख्त मना किया गया है. डीएफओ (नार्थ) कीर्ति चौधरी ने बताया कि टीम लगातार निगरानी कर रही है और बाघ की लोकेशन ट्रैक की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बहराइच में बाघ के हमले से किसान की मौत
उधर, बहराइच जिले के ककरहा रेंज के बेझा देवनपुरवा गांव में किसान विखान आर्य (55) पर तेंदुए ने हमला कर दिया. वह अपने गन्ने के खेत में काम कर रहे थे जब झाड़ियों से निकलकर तेंदुआ उन पर टूट पड़ा. शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक विखान की मौत हो चुकी थी. वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि इलाके में कांबिंग और निगरानी तेज कर दी गई है. ग्रामीणों को सतर्क रहने और खेतों में अकेले न जाने की सलाह दी गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि शासन की ओर से पीड़ित परिवारों को जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

ये भी पढ़ें: मौत' से किये दो-दो हाथ! तेंदुआ ने किया हमला तो युवक ने दबोचा, हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो वायरल

 

TAGS

Lakhimpur Kheri latest NewsBahraich news

Trending news

Brijbhushan
बृजभूषण 2 साल बाद महिला पहलवानों से मिले, पहलवान पूजा ढांडा को दिया आशीर्वाद
Varanasi latest news
NSG कमांडो ने गंगोत्री क्रूज घेरा... दिल्ली ब्लास्ट के बाद काशी में मॉक ड्रिल
Bal Diwas
किस्सा : जब UP की इस जेल में चाचा नेहरू ने मनाया अपना जन्मदिन, 17 दिन कैद में रहे
Bareilly
गली से ग्लोबल तक.. बरेली की कढ़ाई का जलवा, ट्रेड फेयर में छाएगी जरी-जरदोजी की चमक
Barabanki News
दो के उड़े परखच्चे, कई घायल... बाराबंकी में भीषण धमाका, पूरे इलाके में मचा हड़कंप
UP News
Hi..भेजते ही मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट, कमाल है परिवहन विभाग की ये स्मार्ट सेवा
Delhi blast
दिल्ली धमाका कनेक्शन: हापुड़ से असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार, खुलेंगे बड़े राज?
jaunpur news
जौनपुर कलेक्ट्रेट में फर्जी वसीयतनामा कांड! महिला ने किया हंगामा, वायरल हुआ वीडियो
kaushambi news
तालाब से मछली गायब! उग आया धान, डीएम भी हैरान, राजस्व विभाग की लापरवाही
Bhadohi News
भदोही में हेड कांस्टेबल को भारी पड़ी आशिकी, GF के घर मिलने जाते ही हो गया बड़ा कांड!