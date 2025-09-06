UP News: शहर-शहर खूंखार का कहर, कहीं मासूम को उठा ले गया गुलदार तो कहीं घात लगाए तेंदुए ने महिला को किया जख्मी
UP News: शहर-शहर खूंखार का कहर, कहीं मासूम को उठा ले गया गुलदार तो कहीं घात लगाए तेंदुए ने महिला को किया जख्मी

UP News: उत्तर प्रदेश में खूंखार जानवरों ने आतंक मचा दिया है. जहां बिजनौर में 10 साल की मासूम को गुलदार उठाकर ले गया, तो वहीं दूसरी ओर बहराइच में खेत में काम कर रही महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया. जिससे दोनों जिलों में हड़कंप मच गया है. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:58 AM IST
UP News
UP News

Bijnor- Bahraich News/राजवीर चौधरी/ राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बिजनौर और बहराइच में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खूंखार जानवरों ने अपना आतंक फैला दिया. पहली घटना बिजनौर की है. जहां एक 10 साल की मासूम को गुलदार उठाकर ले गया. जिससे मासूम बच्ची की मौत हो गई है. इससे चार दिन पहले ही मंडावली में एक बच्चे को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया था. 

जबकि, दूसरी घटना बहराइच की है. जहां खेत में काम कर रही महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया. जब चीख-पुकार आसपास के लोगों ने सुना तो उसे आनन-फानन में बचाया और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया.

बिजनौर में गुलदार का आतंक
बिजनौर के कंडरावाली गांव में एक बच्ची को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया. जिले में गुलदार के हमले में यह 33वीं मौत है. चार दिन में दूसरी घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी के प्रेम सिंह, नगीना देहात क्षेत्र के गांव कंडरावाली में पूर्व प्रधान के यहां डेरे पर परिवार के साथ रहते हैं और यहीं मजदूरी करते हैं. खेत पर ही डेरा बना हुआ है. शुक्रवार को प्रेम सिंह परिवार के साथ डेरे पर थे. 

लोगों को सावधान रहने की सलाह
रात लगभग साढ़े आठ बजे उनकी 10 वर्षीय बेटी गुड़िया किसी काम से डेरे के बाहर आई तो खेत से निकलकर आए गुलदार ने उसपर हमला कर दिया. यह देख परिजन शोर मचाते हुए दौड़े तो गुलदार बालिका को छोड़कर खेत में घुस गया. वहीं, परिजन आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल मासूम को अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

उधर, वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार की तलाश में खेतों में कॉबिंग कराई, लेकिन कुछ पता नहीं चला. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

महिला पर तेंदुए का हमला 
वहीं, बहराइच के कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग से लगे सेमरी घटही गांव की एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया. इस घटना के वक्त कल्याणी नाम की महिला अपने खेत में काम कर रही थी. इसी दौरान झाड़ियों में छिपे बैठे एक तेंदुए ने पीछे से हमला कर दिया. महिला की चीखें सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे गांव वाले मौके पर पहुंचे. फिर गांव वालों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया. 

महिला गंभीर रूप से घायल
तेंदुए के हमले के बाद आनन-फानन में परिजन घायल महिला को पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. जहां पीड़िता का इलाज चल रहा है. यह घटना मुर्तिहा कोतवाली इलाके की है. आपको बता दें कि कतर्नियाघाट का आसपास का इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है. जिसके चलते यहां जंगली जानवरों के हमले अक्सर होते रहते हैं.

;