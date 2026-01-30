Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3091360
Zee UP-UttarakhandBahraich

‘तेरे अंखिया का यो काजल…’ बुर्के में हिंदू लड़कियों का डांस, वायरल वीडियो से गरमाया माहौल

Gonda News:  गोंडा  जिले से 3 अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.  जिसमें 6 से अधिक हिंदू समाज की लड़कियों ने मुस्लिम समाज का बुर्का ड्रेस पहन करके डांस करती हुई नजर आ रहा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hindu girls wearing burqas
Hindu girls wearing burqas

Gonda News/अतुल कुमार यादव:   उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मनकापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुरु चरण श्रीवास्तव ए.आर इंटर कॉलेज निर्मल नगर बल्लीपुर गोंडा का 3 अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि इन तीनों वायरल वीडियो की पुष्टि ZEE MEDIA नहीं करता है. जिसमें 6 से अधिक हिंदू समाज की लड़कियां मुस्लिम समाज की ड्रेस बुर्का को पहन करके अलग-अलग फिल्मी गानों पर डांस करके भूतों का नाटक करती हुई भी नजर आ रही है. 

विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग
अब इस वीडियो को मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल करके ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है तो वही हिंदू समाज के लोगों द्वारा भी इस सोशल मीडिया पर वायरल करके विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है. बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय में कई संस्कृत कार्यक्रम थे और इसी दौरान 6 से अधिक हिंदू समाज की लड़कियों ने मुस्लिम समाज का बुर्का ड्रेस पहन करके डांस करके भूतों का नाटक भी किया है. 

तीन वीडियो वायरल हो रहा 
तीन अलग-अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं पहला वीडियो 23 सेकंड का वायरल हो रहा है, जिसमें हिन्दू लड़कियां बुर्का पहन करके " तेरे अंखिया का यो काजल" गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. वही दूसरा वीडियो 37 सेकंड का है जिसमें बॉलीवुड गानों पर लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही हैं. तीसरा वीडियो 27 सेकंड का है इसमें बॉलीवुड गाने पर भी डांस करती हुई भूतों का नाटक कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रिंसिपल राजू श्रीवास्तव ने मांगी माफी
वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद प्रिंसिपल राजू श्रीवास्तव ने लोगों से लिखित रूप में माफी मांगी है और मनकापुर कोतवाली में अपना लिखित माफी नाम भी दिया है. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरे विद्यालय के बच्चों द्वारा संस्कृत कार्यक्रम किया गया था. जिसमे भूतों की टोली मिक्स सॉन्ग प्रस्तुत किया गया था जिसको सभी विद्यालय के बच्चों ने ही की थी. 

वीडियो की जांच की जा रही
इस प्रकार के दृश्य से किसी की भावनाएं आहत हुई हूं, विद्यालय परिवार की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं भविष्य में ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा. वही इस वायरल वीडियो के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर रामचंद्र ने भी जांच शुरू कर दी है.उन्होंने जी मीडिया संवाददाता से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि वायरल वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ बच्चे बुर्का पहन करके डांस करते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है. 

जांच में जो भी निकाल कर आएगा, उसके आधार पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी सांस्कृतिक कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के अवसर पर कराया गया था. उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है. हमने इस पूरे मामले में विद्यालय के प्रबंधक और वहां के प्रिंसिपल से भी जवाब मांगा है. इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा भी जांच की जा रही है. 

TAGS

gonda news

Trending news

gonda news
‘तेरे अंखिया का यो काजल…’ बुर्के में हिंदू लड़कियों का डांस
Allahabad High Court
दो बालिग​ लंबे समय से रिलेशन में रहे और शादी न हो पाई तो ये अपराध नहीं-इलाहाबाद HC
Mathura Women Shelter
35 फीट ऊंची दीवार, दुपट्टों की रस्सी, आजादी की छलांग! 5 लड़कियों ने सिस्टम हिला डाला
Lucknow
KGMU धर्मांतरण मामले में बड़ी गिरफ्तारी, आरोपी शारिक खान पीलीभीत से गिरफ्तार
Raj chauhan murder case
राज चौहान की हत्या के बाद पुलिस का एक्शन,25-25 हजार के इनामी बदमाश समेत 3 गिरफ्तार
Ravidas Jayanti
धर्म नगरी काशी बनी मिनी पंजाब! रविदास जयंती को लेकर 64 घंटे इन रास्तों पर नो एंट्री
Tehri Acro Festival 2026
टिहरी एक्रो फेस्टिवल में टला बड़ा हादसा, झील में गिरे 2 पैराग्लाइडर, बाल-बाल बची जान
Chaudhary Charan Singh International Airport
विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2026 में लहराया UP का परचम, बेस्ट एयरपोर्ट बना लखनऊ हवाईअड्डा
bijnor news
मौत की वजह बोतल या प्लेट! ऑफिस के अंदर चल रही थी पार्टी, एक की मौत 3 की बिगड़ी हालत
Basti News
कोडीन सीरप सप्लाई का मास्टरमाइंड अरेस्ट,बड़े पैमाने पर कई दुकानों में करता था सप्लाई