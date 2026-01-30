‘तेरे अंखिया का यो काजल…’ बुर्के में हिंदू लड़कियों का डांस, वायरल वीडियो से गरमाया माहौल

Gonda News/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मनकापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुरु चरण श्रीवास्तव ए.आर इंटर कॉलेज निर्मल नगर बल्लीपुर गोंडा का 3 अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि इन तीनों वायरल वीडियो की पुष्टि ZEE MEDIA नहीं करता है. जिसमें 6 से अधिक हिंदू समाज की लड़कियां मुस्लिम समाज की ड्रेस बुर्का को पहन करके अलग-अलग फिल्मी गानों पर डांस करके भूतों का नाटक करती हुई भी नजर आ रही है.

विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग

अब इस वीडियो को मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल करके ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है तो वही हिंदू समाज के लोगों द्वारा भी इस सोशल मीडिया पर वायरल करके विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है. बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय में कई संस्कृत कार्यक्रम थे और इसी दौरान 6 से अधिक हिंदू समाज की लड़कियों ने मुस्लिम समाज का बुर्का ड्रेस पहन करके डांस करके भूतों का नाटक भी किया है.

तीन वीडियो वायरल हो रहा

तीन अलग-अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं पहला वीडियो 23 सेकंड का वायरल हो रहा है, जिसमें हिन्दू लड़कियां बुर्का पहन करके " तेरे अंखिया का यो काजल" गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. वही दूसरा वीडियो 37 सेकंड का है जिसमें बॉलीवुड गानों पर लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही हैं. तीसरा वीडियो 27 सेकंड का है इसमें बॉलीवुड गाने पर भी डांस करती हुई भूतों का नाटक कर रही है.

प्रिंसिपल राजू श्रीवास्तव ने मांगी माफी

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद प्रिंसिपल राजू श्रीवास्तव ने लोगों से लिखित रूप में माफी मांगी है और मनकापुर कोतवाली में अपना लिखित माफी नाम भी दिया है. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरे विद्यालय के बच्चों द्वारा संस्कृत कार्यक्रम किया गया था. जिसमे भूतों की टोली मिक्स सॉन्ग प्रस्तुत किया गया था जिसको सभी विद्यालय के बच्चों ने ही की थी.

वीडियो की जांच की जा रही

इस प्रकार के दृश्य से किसी की भावनाएं आहत हुई हूं, विद्यालय परिवार की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं भविष्य में ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा. वही इस वायरल वीडियो के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर रामचंद्र ने भी जांच शुरू कर दी है.उन्होंने जी मीडिया संवाददाता से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि वायरल वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ बच्चे बुर्का पहन करके डांस करते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है.

जांच में जो भी निकाल कर आएगा, उसके आधार पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी सांस्कृतिक कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के अवसर पर कराया गया था. उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है. हमने इस पूरे मामले में विद्यालय के प्रबंधक और वहां के प्रिंसिपल से भी जवाब मांगा है. इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा भी जांच की जा रही है.