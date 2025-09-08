Bahraich Accident: बहराइच में अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में होमगार्ड समेत छह की मौत, कई घायल

राजीव शर्मा/बहराइच: यूपी के बहराइच जिले के अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में एक होमगार्ड समेत आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गये.पढ़िए जिले में कहां-कहां पर हादसे हुए.

कहां-कहां हुए हादसे

तेज रफ्तार वाहन ने बाइक मे पीछे से टक्कर , एक महिला की मौत

जानकारी के अनुसार दरगाह थाना क्षेत्र के आसाम रोड चौराहा पर रविवार शाम साढ़े छह बजे तेज रफ्तार वाहन ने बाइक मे पीछे से टक्कर मार दी. जिसके चलते बाइक पर पीछे बैठी दरगाह थाने के सालारगंज नई बस्ती निवासनी शांति देवी (50) पत्नी छोटे लाल गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे में बाल बाल बचा पौत्र गुड्डू एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज लाया गया जहाँ चिकित्सकों ने परीक्षण कर महिला को मृत घोषित कर दिया,मृतका के शव को मार्च्युरी में रखवाया गया है.

अनियंत्रित बाइक बिजली पोल से जा भिड़ी- दो की मौत

उधर , थाना हरदी क्षेत्र के खर्चहा रोड पर बालासराय के उमरपुर घाट पुल के पास रविवार शाम करीब चार बजे अनियंत्रित बाइक बिजली पोल से जा भिड़ी. जिसके चलते बाइक सवार रामगांव थाने के मोहम्मदपुर खसहा निवासी तुलसीराम (60) पुत्र चिखुरी, मधई (65) पुत्र कतवारू गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना में दोनों घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने परीक्षण कर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है.

सड़क पार करते समय हादसा

दूसरी ओर , रामगांव थाने के धर्मनपुर के पास शनिवार रात बाइक खड़ी कर रिसिया थाने के सैयदा बभनी निवासी सूरज(30) पुत्र महादेव सड़क पार कर रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसको टक्कर मार दी. सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि बाइक सवार दो युवक भी घायल हो गए. घायल सूरज को एंबुलेंस से मेडिकल कालेज भेजा गया. चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

वाहन की टक्कर से एक की मौत

वहीं फखरपुर थाने के गजाधरपुर के पास शनिवार रात वाहन की टक्कर से बाइक सवार इसी थाने के कुंडासर निवासी त्रिवेणी (65) पुत्र रघुनाथ, उनका बेटा राकेश (22) घायल हो गए. घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। चिकित्सकों ने त्रिवेणी को परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया.

तेज रफ्तार स्कार्पियो वाहन ने मारी बाइक में टक्कर, कई घायल, एक मौत

देहात कोतवाली के बहराइच लखनऊ हाईवे के कीर्तनपुर नवोदय विद्यालय के निकट शनिवार रात करीब 9 बजे बहराइच की ओर जा रही तेज रफ्तार स्कार्पियो वाहन ने आगे पेट्रोल पम्प से मुड़ी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। जिसके चलते बाइक सवार होमगार्ड फखरपुर थाने के बटुरहा के मजरे जनकपुर निवासी राम शंकर यादव (45) पुत्र उदय राज यादव, बुबकापुर के मजरे शिवनाथ पुर निवासी होमगार्ड हरि प्रसाद पाल (55) पुत्र राम रतन गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना होते ही चालक वाहन सहित फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज लाए. चिकित्सकों ने घायल हरि प्रसाद पाल के सिर में गंभीर चोटे, बांये पैर की हड्डी फ्रेक्चर देख प्राथमिक इलाज कर ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया. जबकि राम शंकर को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया. हरि प्रसाद पाल की लखनऊ पहुंचने पर इलाज शुरू होते ही मौत हो गई.

