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बहराइच में भीषण सड़क हादसा, गैस सिलेंडर लेने जा रहे लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, तीन की मौत

यूपी ​के बहराइच में बड़ा हादसा हो गया. नानपारा इलाके के रजवापुर गांव में सिलेंडर भरवाने जा रहे ई रिक्शा सवार लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया. हादसे में मासूम समेत तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. तीनों मृतक नानपारा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 25, 2026, 05:59 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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Bahraich Road Accident: यूपी ​के बहराइच में बड़ा हादसा हो गया. नानपारा इलाके के रजवापुर गांव में सिलेंडर भरवाने जा रहे ई रिक्शा सवार लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया. हादसे में मासूम समेत तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. तीनों मृतक नानपारा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

मासूम समेत तीन की मौत 
बहराइच पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 5 माह का सतगुरु, 42 वर्षीय के मौजी लाल व 33 वर्षीय शकील के रूप में हुई है. वहीं, ई-रिक्शा सवार अंजना घायल हो गया है. उसे CHC नानपारा में भर्ती कराया गया है. साथ ही घायल महिला का भी इलाज चल रहा है. सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.  

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