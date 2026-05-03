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गोंडा में भीषण सड़क हादसे ने छीनीं परिवार की खुशियां, दूध के टैंकर ने बाइक सवार दंपत्ति और मासूम को रौंदा

 Gonda News: गोंडा जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार को खत्म कर दिया. नवाबगंज थाना क्षेत्र के कनकपुर के पास हुए इस हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और उनके 12 वर्षीय बेटे की मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 03, 2026, 05:00 PM IST
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गोंडा में भीषण सड़क हादसे ने छीनीं परिवार की खुशियां, दूध के टैंकर ने बाइक सवार दंपत्ति और मासूम को रौंदा

गोंडा न्यूज/अतुल कुमार यादव : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार को खत्म कर दिया. नवाबगंज थाना क्षेत्र के कनकपुर के पास हुए इस हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और उनके 12 वर्षीय बेटे की मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था.

शादी की खुशियां मातम में बदलीं
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बस्ती जिले के गंगापुर कलवारी निवासी 35 वर्षीय मानसिंह अपनी 29 वर्षीय पत्नी उर्मिला और 12 वर्षीय पुत्र लवकुश के साथ बहराइच जिले के ग्यारहसौ रेती जा रहे थे. मानसिंह के साले की बेटी की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए पूरा परिवार घर से हर्षोल्लास के साथ निकला था. किसी को अंदाजा नहीं था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है.

पुलिस की कार्रवाई और थानाध्यक्ष की पहल
घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही नवाबगंज पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष नवाबगंज, अभय सिंह ने खुद मोर्चा संभाला. चालक की अनुपस्थिति में वे स्वयं दूध से भरे टैंकर को चलाकर थाने ले आए ताकि यातायात सुचारू हो सके और वाहन को कब्जे में लिया जा सके.

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जांच में जुटी पुलिस
पुलिस प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है. थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों के कहर और सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक छोटी सी लापरवाही ने बस्ती के इस परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया.

यह भी पढ़ें : बागपत डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा: प्रेम, धोखा और ब्लैकमेलिंग में उलझी दोहरी हत्या की सनसनीखेज कहानी
 

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