UP Accident News: उन्नाव से जौनपुर तक रफ्तार का कहर, कहीं ट्रक की टक्कर से ऑटो के उड़े परखच्चे, तो कहीं बेकाबू बाइक हुई हादसे का शिकार

UP Road Accident News: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कई सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. पहला हादसा उन्नाव का है. जबकि, दूसरा बहराइच का और तीसरा हादसा जौनपुर से सामने आया है. इन जिलों में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है.

उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा

पहले उन्नाव के सड़क हादसे की बात करेंगे, जहां भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. यहां तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए. ऑटो सवार तीन लोग ऑटो में ही फंसे रह गए. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

ट्रक ड्राइवर की तलाश में पुलिस

फिर स्थानीय लोगों की मदद से तीनों शवों को ऑटो से बाहर निकाला गया. इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया. ऑटो सवार तीनों मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हुई है. यह हादसा अजगैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मकूर गांव के पास हुआ है. फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बहराइच में एक की मौत, 2 घायल

उधर, बहराइच में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां तेज रफ्तार में जा रही बाइक बेकाबू होकर सांड से टकरा गई. हादसे के वक्त बाइक पर तीन लोग सवार थे. जिसमें से एक बाइक सवार की मौत हो गई है. जबकि, दो बाइक सवार घायल हो गए हैं. मृतक की पहचान रिसिया क्षेत्र के अल्लाहपुरवा निवासी 35 वर्षीय शकील के रूप में हुई है. वहीं घायल बाइक सवारों का नाम 40 वर्षीय मुबारक और 32 वर्षीय जलालुद्दीन है.

इस हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, घायलों को इलाज के लिए CHC नानपारा में भर्ती कराया गया है. यह हादसा कोतवाली नानपारा इलाके में हुआ है.

जौनपुर में ट्रक और बाइक की टक्कर

अब अगर यूपी के जौनपुर जिले की बात करें तो यहां धान लदी ट्रक ने पहले तो बाइक को टक्कर मारा और भागने लगा, लेकिन टक्कर मारने के बाद भाग रही ट्रक पलट गई. जिससे दो लोग घायल हो गए हैं. कहा जा रहा है कि ट्रक और रोडवेज बस में रेस लगाई जा रही थी. रेस के ही दौरान ट्रक के सामने बाइक सवार आ गया. जिससे ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी.

इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हादसे के चलते जौनपुर-मिर्जापुर मार्ग पर मडियाहूं कोतवाली क्षेत्र के नवोदय विद्यालय के सामने जाम लग गई.

बुलंदशहर में आधा दर्जन वाहन टकराए

वहीं, बुलंदशहर में कोहरे में आधा दर्जन वाहनों की टक्कर हो गई. इस हादसे में 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. वाहनों के आपस में टकराने से हाईवे पर जाम लग गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. साथ ही पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर जाम खुलवाया. यह हादसा अरनिया थाना क्षेत्र में एनएच 91 पर हुआ है.

यह भी पढ़ें: Bahraich News: पति शराब पीकर घर आया, तो पत्नी ने उड़ेला गर्म खौलता पानी, खौफनाक सजा ने बिगाड़ा हुलिया