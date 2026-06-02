कौन हैं IG अमित पाठक, जिन्हें NSG में मिला बड़ा ओहदा? पुलिस करप्शन पर लिया था तगड़ा एक्शन

Devi Patan Range IG Amit Pathak/ अतुल कुमार यादव (गोंडा): गोंडा देवीपाटन रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) अमित पाठक केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे. वह 2007 बैच के यूपी कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर के गृह मंत्रालय भारत सरकार की हरी झंडी मिल गई है. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूपी के मुख्य सचिव को एक पत्र भी जारी किया गया है.

भ्रष्टाचार को लेकर चार जिलों में कार्रवाई

गोंडा देवी पाटन रेंज आईजी अमित पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद वहां पर एनएसजी में आईजी के पद पर तैनात होंगे. अमित पाठक गोंडा देवी पाटन रेंज आईजी के पद पर रहते हुए गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच चारों जिलों में भ्रष्टाचार को लेकर एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई भी कर चुके हैं. इसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी चल रही थी.

भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति

यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अमित पाठक को प्रदेश पुलिस के ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित अधिकारियों में गिना जाता है. देवीपाटन रेंज में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और पुलिसिंग को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए कई उल्लेखनीय पहल कीं. गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिलों को शामिल करने वाली देवीपाटन रेंज में तैनाती के दौरान आईपीएस अधिकारी अमित पाठक ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई.

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एनएसजी में आईजी के रूप में देंगे सेवाएं

उन्होंने थानों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने, फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और जनता से सीधे संवाद पर खास फोकस किया. उनके कार्यकाल में पुलिस और आमजन के बीच विश्वास बढ़ाने के प्रयासों को भी सराहा गया. बहराइच में हिंसक घटनाओं के दौरान भी उनके नेतृत्व में पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की थी. इतना ही नहीं नेपाल में हुए आंदोलनों और सीमा क्षेत्र में संवेदनशील परिस्थितियों के दौरान देवीपाटन रेंज के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

अब आईपीएस अधिकारी अमित पाठक देश के सबसे प्रतिष्ठित आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) में आईजी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे. यह पद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण माना जाता है. पुलिस महकमे में उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चयन को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

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