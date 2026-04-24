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बहराइच-नेपाल सीमा पर नई कस्टम नीति का असर: सौ रुपए का समान खरीदने पर नेपाल ने लगाया भारी टैक्स

Bahraich News: बहराइच के रुपईडीहा और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों सन्नाटा और चिंता का माहौल है. नेपाल सरकार के एक नए फरमान ने दशकों से चले आ रहे सीमावर्ती व्यापार और आपसी संबंधों के गणित को पूरी तरह बदल दिया है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:38 AM IST
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बहराइच-नेपाल सीमा पर नई कस्टम नीति का असर: सौ रुपए का समान खरीदने पर नेपाल ने लगाया भारी टैक्स

बहराइच न्यूज/राजीव शर्मा: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित बहराइच के रुपईडीहा और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों सन्नाटा और चिंता का माहौल है. नेपाल सरकार के एक नए फरमान ने दशकों से चले आ रहे सीमावर्ती व्यापार और आपसी संबंधों के गणित को पूरी तरह बदल दिया है.  नेपाल की नई सरकार ने भारतीय सामानों की खरीदारी पर सख्त कस्टम ड्यूटी (भंसार) लागू कर दी है, जिसका सीधा असर अब सीमा के दोनों ओर दिखाई दे रहा है. 

100 रुपये की सीमा और अनिवार्य 'भंसार'
नेपाल सरकार के ताजा आदेश के अनुसार, अब भारत से 100 रुपये से अधिक की किसी भी वस्तु की खरीदारी करने पर सीमा शुल्क यानी 'भंसार' देना अनिवार्य होगा. पहले छोटे स्तर की खरीदारी और रोजमर्रा के सामानों के लिए सीमा पर तैनात अधिकारी छूट दे दिया करते थे, जिससे स्थानीय लोगों का आना-जाना सुगम बना रहता था. लेकिन अब नए नियमों के तहत छूट का यह प्रावधान पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.  अब मात्र 100 रुपये से ऊपर की राशि पर भी कागजी प्रक्रिया और टैक्स का भुगतान करना होगा. 

क्या है नया टैक्स स्लैब?
सीमा पर खरीदारी करने वाले लोगों के अनुसार, अब खरीदे गए सामान की कुल कीमत पर 5% से लेकर 30% तक भंसार वसूला जा रहा है.  इसका मतलब है कि यदि कोई नेपाली नागरिक भारत से 2000 रुपये का रेडीमेड कपड़ा या बिजली का सामान खरीदता है, तो उसे उस पर भारी अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा.  पहले लोग हजारों रुपये का सामान बिना किसी अतिरिक्त कर के ले जाते थे, लेकिन अब हर थैले की जांच सख्ती से की जा रही है. 

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दैनिक जीवन और बजट पर गहरा आघात
नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले निवासी दशकों से अपनी जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहे हैं.  यहाँ के स्थानीय बाजारों से वे बिस्किट, केक, सब्जियां, मसाले, फल, दूध और दवाएं जैसी बुनियादी चीजें खरीदते हैं.  इसके अलावा रेडीमेड कपड़े, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट और बिजली के उपकरणों की भी भारी मांग रहती है.  नए नियमों ने मध्यम और निम्न आय वर्ग के नेपाली परिवारों के बजट को बिगाड़ दिया है.  स्थानीय निवासियों का कहना है कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजों पर टैक्स लगने से अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है. 

व्यापारियों के माथे पर शिकन
इस सख्ती का दूसरा सबसे बड़ा शिकार सीमावर्ती भारतीय बाजार हुए हैं.  बहराइच के रुपईडीहा जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है.  भारतीय व्यापारियों का मानना है कि यदि भंसार की यह सख्ती जारी रही, तो करोड़ों रुपये का टर्नओवर प्रभावित होगा.  छोटे दुकानदार, जो मुख्य रूप से नेपाली ग्राहकों पर निर्भर थे, अब अपनी रोजी-रोटी को लेकर डरे हुए हैं. 

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