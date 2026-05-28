इंडो-नेपाल बॉर्डर से पेट्रोल-डीजल की तस्करी! ₹100 का तेल नेपाल में ₹135 लीटर बिक रहा

बहराइच/राजीव शर्मा: भारत-नेपाल सीमा पर इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कथित तस्करी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में लगभग 100 रुपये लीटर बिकने वाला पेट्रोल नेपाल में 135 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है. ऐसे में प्रति लीटर 35 से 40 रुपये तक के भारी मुनाफे के लालच में सीमा पार तेल भेजे जाने का खेल जारी है.

ज़ी मीडिया की टीम ने उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा बॉर्डर पर जीरो ग्राउंड पड़ताल की. जांच के दौरान सामने आया कि प्रशासन ने तेल की अवैध सप्लाई रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है. नेपाली नंबर की गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल देने पर रोक लगा दी गई है. साथ ही जिला प्रशासन के निर्देश पर पेट्रोल पंपों को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही तेल बिक्री की अनुमति दी गई है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, नेपाल सीमा से सटे इलाकों के पेट्रोल पंपों पर अचानक मांग बढ़ गई है. दावा किया जा रहा है कि नेपाल के लोग सीमा पार कर भारत आते हैं और यहां से बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल खरीदकर अपने देश ले जाते हैं. वहां महंगे दामों पर इसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है.

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बताया जा रहा है कि भारत और नेपाल के बीच ईंधन कीमतों का अंतर लगातार बढ़ा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के बाद नेपाल में पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़े. वहीं भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश की. इसी वजह से दोनों देशों के दामों में बड़ा अंतर पैदा हो गया.

मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पेट्रोल-डीजल को छोटे टैंकरों, पिकअप वाहनों, मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए गांवों, जंगलों और नदी किनारे के रास्तों से नेपाल पहुंचाया जा रहा है. इसके बाद स्थानीय कारोबारी इसे ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं.

सीमा से जुड़े कई पेट्रोल पंपों पर तेल का स्टॉक तेजी से खत्म होने की खबरें भी सामने आई हैं. कुछ पंपों पर सप्लाई सीमित कर दी गई है, जबकि कई जगहों पर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि अवैध तस्करी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और बॉर्डर पर सख्त निगरानी रखी जा रही है.

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