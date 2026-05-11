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बलरामपुर में अनार तोड़ने के विवाद में गई मासूम की जान, 48 घंटे में पुलिस ने खोला हत्याकांड का राज

 Balrampur News: बलरामपुर में एक मासूम बच्चे की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया. पुलिस जांच में सामने आया कि अनार तोड़ने को लेकर हुए विवाद और पुरानी रंजिश ने एक बच्चे की जान ले ली.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 11, 2026, 05:24 PM IST
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बलरामपुर में अनार तोड़ने के विवाद में गई मासूम की जान, 48 घंटे में पुलिस ने खोला हत्याकांड का राज

बलरामपुर न्यूज/पवन कुमार तिवारी : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्चे की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया. पुलिस जांच में सामने आया कि अनार तोड़ने को लेकर हुए विवाद और पुरानी रंजिश ने एक बच्चे की जान ले ली. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, ग्राम त्रिलोकपुर निवासी सावित्री देवी ने 8 मई को थाना गौरा चौराहा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा राजकुमार घर के सामने खेलते समय अचानक लापता हो गया. परिजनों ने आशंका जताई थी कि किसी ने बहला-फुसलाकर उसे गायब कर दिया है. पुलिस ने मामले में गुमशुदगी और अपहरण से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

 गांव में मातम 
घटना ने अगले दिन उस समय भयावह मोड़ ले लिया, जब मृतक के पिता नानबाबू को गांव के ही दिनेश यादव के घर के उत्तर दिशा में बने गड्ढे में बेटे का शव पड़ा मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बच्चे की मौत की खबर फैलते ही गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ, स्थानीय लोगों से जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरी घटना का खुलासा कर दिया. सोमवार को पुलिस ने पिपराघाट पुल के पास से महेश यादव और आकाश को गिरफ्तार कर लिया.

अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय ने बताया कि पूछताछ में मुख्य आरोपी महेश यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी ने बताया कि मृतक राजकुमार का पहले भी उसके परिवार के बच्चों से विवाद हुआ था. 7 मई को अनार तोड़ने को लेकर राजकुमार और उसके परिवार के बीच कहासुनी और गाली-गलौज हुई थी. इसी बात को लेकर आरोपी परिवार में काफी नाराजगी थी। पुराने झगड़े और गुस्से में आकर घटना को अंजाम दे दिया गया.

पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी फरार होने की फिराक में था. आकाश उसे मोटरसाइकिल से दूर ले जाने में मदद कर रहा था. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है. वहीं मुख्य आरोपी ने अपने तीन अन्य भाइयों की भी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है

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