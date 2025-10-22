Advertisement
बहराइच में जंगली जानवर ने गांव में घुस मचाया आतंक, 6 साल की बच्ची पर हमला, CCTV में कैद हुआ भागता हुआ जानवर

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. ताजा मामले में एक जंगली जानवर गांव में घुस आया और छह साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया. लेकिन ग्रामीणों ने शोर मचा दिया, जिसके चलते जानवर भाग निकला.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 22, 2025, 11:48 PM IST
राजीव शर्मा/बहराइच: बहराइच में कभी भेडिया तो कभी दूसरे जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. आए दिन कोई भेड़िया, तेंदुआ या फिर कोई दूसरा जंगली जानवर रिहायशी इलाके (गांवों) में घुस आता है और किसी ना किसी पर हमला कर दिया है. जंगली जानवर ज्यादातर शिकार बनाते हैं बच्चों और बुजुर्गों को.  जंगली जानवर के हमले की ताजा घटना है कैसरगंज के करीम बेहड़ गांव की. 

बहराइच के कैसरगंज के करीम बेहड़ गांव में दिन के उजाले में ही एक जंगली जानवर गांव में घुस आया. जंगली जानवर ने एक छह साल की बच्ची पर हमला कर दिया. जंगली जानवर के हमले से बच्ची बुरी तरह घायल हो गई. वो शुक्र इस बात का है कि घटना के वक्त पास में ही लोग थे. बच्चे के रोने चीखने की आवाज सुनकर लोग दौड़े, जिसके बाद जंगली जानवर वहां से भाग निकला. 

CCTV कैमरे में कैद हुआ भागता हुआ सियार
इस घटना का CCTV Video भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे जानवर के हमले से घर-मोहल्ले में चीख-पुकार मच गई. चीख-पुकार सुन आसपास के लोग भी घरों से निकल आए. जिसको जो हाथ लगा वह डंडा या कुछ और लेकर जंगली जानवर की तरफ भागा ताकि बच्ची को हमले से बचाया जा सका. लोगों की भीड़ आते देख जंगल की तरफ भाग गया. 

वहीं सियार के हमले से बच्ची घायल हो गई,  जिसका स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है. चिकित्सकों के अनुसार, बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

