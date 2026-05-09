खलवा में जल जीवन मिशन की बड़ी लापरवाही, घरों और सड़क किनारे हो रहा पानी का रिसाव, लगे ये संगीन आरोप

Balrampur Viral News/ पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के नगर क्षेत्र स्थित खलवा मोहल्ले में जल जीवन मिशन के तहत कराए गए कार्यों में बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां सड़क और लोगों के घरों के बगल से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. अब इस पूरे मामले के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जो कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं.

लोगों ने लगाए संगीन आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब पाइपलाइन बिछाने और खुदाई का कार्य किया जा रहा था, उसी समय कई बार संबंधित कर्मचारियों और कार्यदायी संस्था को संभावित समस्या के बारे में बताया गया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. लोगों का कहना है कि जल जीवन मिशन की कार्यदायी संस्था ने मानकों के अनुरूप काम नहीं किया, जिसके कारण अब जगह-जगह से पानी का रिसाव हो रहा है.

लोगों को दिक्कतों का सामना

मोहल्ले के कई घरों के किनारे पानी लगातार बह रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पर पानी फैलने से कीचड़ और फिसलन की स्थिति बन गई है. वहीं स्थानीय लोगों को डर है कि यदि इसी तरह पानी का रिसाव जारी रहा तो सड़कें भी जल्द टूटने लगेंगी, क्योंकि पाइपलाइन डालने के लिए पहले ही सड़कों को खोदा गया था.

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जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों और मोहल्लेवासियों का कहना है कि रिसाव की वजह से आने वाले समय में लोगों का आना-जाना भी मुश्किल हो सकता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो अब जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था की पोल खोलते नजर आ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द जांच कराकर समस्या का समाधान कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है.

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