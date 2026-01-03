Advertisement
भेड़ियों की कयामत वाली रात, बढ़ सकता है हमले का खतरा, वुल्फ मून पर लोगों से सतर्क रहने की अपील

Bahraich News: बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने अब तक जहां एक दर्जन लोगों को अपना शिकार बना चुका है,वहीं वन महकमा 09 आदमखोर भेड़ियों का एनकाउंटर कर ठिकाने लगा चुका है,बावजूद भेड़िये के हमले का खौफ़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:32 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट AI

बहराइच न्यूज/राजीव शर्मा :  उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने अब तक जहां एक दर्जन लोगों को अपना शिकार बना चुका है,वहीं वन महकमा 9 आदमखोर भेड़ियों का एनकाउंटर कर ठिकाने लगा चुका है.बावजूद भेड़िये के हमले का खौफ़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा.इसी कड़ी में आज 03 जनवरी 2026 की रात भेड़ियों के लिये कयामत की रात होगी

क्या हैं पूरा मामला ?
जिस रात में आदमखोर भेड़िये हमला कर सकते हैं. वो रात आज हैं.इस वजह से लोगों को आज की रात बहुत सचेत रहने की जरूरत है.बहराइच में फिर कोई इंसान भेड़िये का शिकार न बनने पाए इसके लिये करन वीर सिंह नाम का युवक वन्य जीव विशेषज्ञ लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, DFO से लेकर भेड़िये के हॉट स्पॉट वाले ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों के साथ ही ग्राम वासियों को बता रहा है कि आज की रात भेड़ियों के हमले से काफी सजग रहना है,क्योंकि आज की रात भेड़ियों का चांद(वुल्फ मून)निकलने वाला है, जिस रात भेड़िये हमला कर सकते हैं, आदमखोर भेड़िया वुल्फ मून की रात में अपने मिशन में कामयाब न होने पाए इसके लिये सभी को अलर्ट रहना होगा.

हमला रोकने के लिए अलर्ट ?
बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र के दर्जनों गाँव में आदमखोर भेड़िया का आतंक फैला हुआ है.वन विभाग के डीएफओ श्री सुन्दरेशा व पूर्व डीएफओ राम सिंह यादव को भी वुल्फ मून के मद्देनजर भेड़िया द्वारा हमलों की घटना को रोकने के लिये अलर्ट करने का काम वन्य जीव विशेषज्ञ कुंवर करन वीर सिंह द्वारा किया जा रहा है.वन्य जीव विशेषज्ञ के मुताबिक वुल्फ मून की रात यानी आज 3 जनवरी की रात्रि में आदमखोर भेड़िया किसी पर भी प्राण घातक हमला कर सकता।

 23 लोगों की जान ले चुके भेड़िया 
जिसको रोकने के लिये वन्य जीव विशेषज्ञ करन वीर सिंह पूरी शिद्दत के साथ जागरूकता का संकल्प निभा रहे हैं,आपको बता दें बीते 2 साल में आदमखोर भेड़िये बहराइच में 23 लोगों की जान ले चुके हैं,वहीं सैकड़ों की तादात में लोगों को घायल कर चुके हैं,

यह भी पढ़ें : यूपी के इस जिले में मस्जिद पर नहीं गरजेगा 'बाबा का बुलडोज', सरकारी दफ्तरों में छुट्टी के चलते टली कार्रवाई, जानिये क्या होगा आगे?

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !
 

