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कैसरगंज सांसद को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट से करण भूषण सिंह को क्लीन चिट, जानिए क्या था पूरा मामला?

Kaiserganj MP Karan Bhushan Singh News: कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया. गोंडा की एमपी-एमएलए विशेष अदालत (मजिस्ट्रेट अंशुमान धुन्ना) ने साक्ष्यों के अभाव में यह फैसला सुनाया. 4 मई 2024 को बेलसर चौराहे पर काफिले के साथ भीड़ जुटने पर FST प्रभारी ने 5 मई को FIR दर्ज कराई थी.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 19, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:57 PM IST
कैसरगंज सांसद को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट से करण भूषण सिंह को क्लीन चिट, जानिए क्या था पूरा मामला?
Image Credit: Karan Bhushan Singh News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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