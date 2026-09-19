/कैसरगंज सांसद को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट से करण भूषण सिंह को क्लीन चिट, जानिए क्या था पूरा मामला?

फैसले का सियासी असर

इसके बाद अदालत ने करण भूषण सिंह को निर्दोष करार देते हुए दोषमुक्त कर दिया. शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार दोपहर करीब 2:00 बजे इस फैसले की आधिकारिक प्रति सामने आई. सांसद करण भूषण सिंह के बरी होने से उनके समर्थकों और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है. चुनावी समर के दौरान दर्ज हुई इस एफआईआर को लेकर विरोधी दल लगातार हमलावर थे, लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद सांसद को बड़ी राजनीतिक और कानूनी राहत मिल गई है.