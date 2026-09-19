/कैसरगंज सांसद को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट से करण भूषण सिंह को क्लीन चिट, जानिए क्या था पूरा मामला?

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Kaiserganj MP Karan Bhushan Singh News/ अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद करण भूषण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन मामले में सांसद करण भूषण सिंह को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है.
क्या था पूरा मामला?
घटना लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 4 मई 2024 की है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, भाजपा प्रत्याशी के रूप में करण भूषण सिंह अपने काफिले के साथ तरबगंज थाना क्षेत्र के बेलसर चौराहे पर पहुंचे थे. व्यस्त चौराहा होने के कारण उनके काफिले के आसपास समर्थकों और वाहनों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. इस घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे.
इस मामले को चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम (FST) के प्रभारी डॉ. सुमित कुमार ने संज्ञान में लिया था. उन्होंने 5 मई को तरबगंज थाने में आचार संहिता के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सांसद के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी.
कोर्ट में क्यों साबित नहीं हो सके आरोप?
मामले की सुनवाई गोंडा की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट अंशुमान धुन्ना की अदालत में चल रही थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष ऐसे ठोस साक्ष्य या गवाह पेश करने में नाकाम रहा, जिससे सांसद करण भूषण सिंह पर लगे आरोप संदेह से परे साबित हो सकें. दोनों पक्षों की दलीलें और पेश किए गए सबूतों को देखने के बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने माना कि साक्ष्यों के अभाव में कोई भी अपराध सिद्ध नहीं होता है.
फैसले का सियासी असर
इसके बाद अदालत ने करण भूषण सिंह को निर्दोष करार देते हुए दोषमुक्त कर दिया. शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार दोपहर करीब 2:00 बजे इस फैसले की आधिकारिक प्रति सामने आई. सांसद करण भूषण सिंह के बरी होने से उनके समर्थकों और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है. चुनावी समर के दौरान दर्ज हुई इस एफआईआर को लेकर विरोधी दल लगातार हमलावर थे, लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद सांसद को बड़ी राजनीतिक और कानूनी राहत मिल गई है.