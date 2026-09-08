नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर करारा प्रहार! भारत-नेपाल बॉर्डर पर ₹35 लाख की स्मैक संग 'लेडी तस्कर' गिरफ्तार, उगल रही कई राज

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Indo Nepal Border Drugs News/ राजीव शर्मा: भारत-नेपाल बॉर्डर पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बहराइच पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (SSB) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना रुपईडीहा पुलिस और SSB की संयुक्त टीम ने इंडो-नेपाल बॉर्डर के पास एक शातिर महिला स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई लेडी तस्कर के पास से 116 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब ₹35 लाख बताई जा रही है. पुलिस की इस कार्रवाई से सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय नशा तस्करों के गिरोह में हड़कंप मच गया है.
सघन चेकिंग के दौरान हत्थे चढ़ी तस्कर
जानकारी के अनुसार, रुपईडीहा थाना क्षेत्र में पुलिस और SSB की टीम संयुक्त रूप से गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान सीमा पार जाने की फिराक में घूम रही एक महिला की गतिविधियां संदिग्ध लगी. महिला पुलिसकर्मियों की मदद से जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से 116 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई. इसके अलावा तस्कर के पास से एक मोबाइल फोन, 21,029 रुपये भारतीय मुद्रा और 23,800 रुपये नेपाली करेंसी भी जब्त की गई है.
लेडी तस्कर के पास से बरामद मोबाइल और नकदी इस बात की ओर इशारा करती है कि यह महिला लंबे समय से भारत और नेपाल के बीच नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में सक्रिय थी.
शकीला बीबी के रूप में हुई गिरफ्तार महिला की पहचान
पुलिस की गिरफ्त में आई महिला तस्कर की पहचान शकीला बीबी निवासी दशहरा बाग (नई बस्ती), थाना रुपईडीहा, जनपद बहराइच के रूप में हुई है. महिला तस्कर उम्र करीब 40 वर्ष है. रुपईडीहा थाने में आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या (Mu.A.Sa.) 237/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की धारा 8/21 में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है.
आरोपी महिला तस्कर ने एक पत्रकार पर भी संगीन आरोप लगाए हैं. उसने कहा कि चकिया रोड में सोनी पत्रकार सभी से वसूली करता है. मुझसे अब तक 40 हजार रुपये वसूल चुका है. उसके साथ और भी पत्रकार मिले हुए हैं. उसने बताया कि मेरे घर के पास आकर शराब पीता है. रुपये नहीं देने पर खबर छापने की धमकी देता है.
पुलिस की पूछताछ में उगले कई अहम राज
हिरासत में लिए जाने के बाद जब पुलिस अधिकारियों ने महिला से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने इस अवैध धंधे और सप्लाई चेन से जुड़े कई चौंकाने वाले राज उगले हैं. SP ग्रामीण डी.पी तिवारी के मुताबिक, बहराइच पुलिस अब महिला से मिले इनपुट के आधार पर सीमा पार और स्थानीय स्तर पर फैले नशा तस्करी के पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह में शामिल अन्य मुख्य सरगनाओं और नेटवर्क के कड़ियों को जल्द ही बेनकाब कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
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