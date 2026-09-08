नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर करारा प्रहार! भारत-नेपाल बॉर्डर पर ₹35 लाख की स्मैक संग 'लेडी तस्कर' गिरफ्तार, उगल रही कई राज

पुलिस की पूछताछ में उगले कई अहम राज

हिरासत में लिए जाने के बाद जब पुलिस अधिकारियों ने महिला से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने इस अवैध धंधे और सप्लाई चेन से जुड़े कई चौंकाने वाले राज उगले हैं. SP ग्रामीण डी.पी तिवारी के मुताबिक, बहराइच पुलिस अब महिला से मिले इनपुट के आधार पर सीमा पार और स्थानीय स्तर पर फैले नशा तस्करी के पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह में शामिल अन्य मुख्य सरगनाओं और नेटवर्क के कड़ियों को जल्द ही बेनकाब कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.