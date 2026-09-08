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नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर करारा प्रहार! भारत-नेपाल बॉर्डर पर ₹35 लाख की स्मैक संग 'लेडी तस्कर' गिरफ्तार, उगल रही कई राज

Indo Nepal Border Drugs News: भारत-नेपाल बॉर्डर पर बहराइच पुलिस और एसएसबी ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है. महिला तस्कर के पास से 116 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब ₹35 लाख बताई जा रही है. पुलिस की पूछताछ में उसने कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 08, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:27 AM IST
नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर करारा प्रहार! भारत-नेपाल बॉर्डर पर ₹35 लाख की स्मैक संग 'लेडी तस्कर' गिरफ्तार, उगल रही कई राज
Image Credit: Indo Nepal Border Drugs News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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