लखीमपुर–बहराइच में बाघ और तेंदुए का आतंक बढ़ा, एक बुजुर्ग की मौत, किसान गंभीर घायल, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर

Leopard in Lakhimpur/Bahraich: उत्तर प्रदेश के तराई इलाके बहराइच और लखीमपुर तेंदुए और बाघ जैसे जंगली खूंखार जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. दो दिन में एक बच्ची और एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है तो वहीं एक किसान की हालत गंभीर है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 14, 2025, 10:19 PM IST
दिलीप मिश्रा/राजीव शर्मा/लखीमपुर–बहराइच: तराई बेल्ट में इंसानों और खूंखार जंगली जानवरों का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है. लखीमपुर खीरी के संपूर्णानगर वन रेंज के अंतर्गत वृन्दावन गांव में देर शाम बाघ ने एक बुजुर्ग पर हमला कर उनकी जान ले ली. सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी. दो दिनों में दूसरी घटना सामने आने के बाद गांव वालों में वन विभाग के खिलाफ गहरा आक्रोश फैल गया.

ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ लगाए 'मुर्दाबाद' के नारे
गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा करते हुए “वन विभाग मुर्दाबाद” के नारे लगाए और मृतक का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है. कुछ दिन पहले एक बच्ची की मौत के मामले में भी दुधवा टाइगर रिज़र्व के उपनिदेशक के कार्यालय पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था. फिलहाल पुलिस और प्रशासन लोगों को शांत करने की कोशिश में जुटा है.

बहराइच में तेंदुआ का आतंक
इधर, बहराइच जिले में भी तेंदुए का आतंक नहीं थम रहा. थाना मुर्तिहा क्षेत्र के अमृतपुर पुरैना गांव में खेत में काम कर रहे किसान हरिश्चंद्र बटइया पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया. किसान अपने बटाई के खेत में लगी लाही की फसल देखने गया था, तभी गन्ने के खेत से निकला तेंदुआ उस पर झपट पड़ा.

गंभीर हालत में किसान अस्पताल में भर्ती
हमले में गंभीर रूप से घायल किसान को अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है. 

वन विभाग के खिलाफ लोगों के बढ़ा आक्रोश
दो जिलों में दो दिनों के भीतर बड़ी घटनाओं ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं.

