Bahraich News: मां की हिम्मत ने हरा दी 'मौत', 6 साल के बेटे की जान बचाने तेंदुए से भिड़ गई मां, बहादुरी से टली ये अनहोनी

Bahraich News/राजीव शर्मा: कहते हैं अगर बच्चे पर कोई खतरा आए तो मां किसी से भी लड़ सकती है. ठीक ऐसा ही बहराइच में हुआ है. जहां एक मासूम पर तेंदुए ने हमला कर दिया. जिसे बचाने के लिए मां तेंदुए से भिड़ गई और अपने बच्चे को तेंदुए का निवाला बनने से बचा लिया. यह घटना कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के कतर्नियाघाट रेंज का है.

क्या है ये पूरा मामला?

दरअसल, आम्बा गांव के सुनीता देवी अपने बच्चों के साथ धान के खेत गई थी. जहां घात लगाकर बैठे तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया. तेंदुआ बच्चे को झाड़ियों में खींचने लगा. जब ये नजारा बच्चे की मां ने देखा तो मां ने आव देखा न ताव और तेंदुए से भिड़ गई. वह बच्चे को अपनी ओर खींचने लगी, तभी छोटे बेटे ने डंडी से तेंदुए पर वार किया.

वन विभाग से सुरक्षा की मांग

इस बीच तेंदुआ बच्चे को घायल कर जंगल की ओर भाग गया. तेंदुए के इस हमले में 6 वर्षीय प्रिंस घायल हो गया. आनन फानन में घायल मासूम को इलाज के लिए प्राइवेट डॉक्टर के पास पहुंचे. जहां उसका इलाज कराया गया. इस हमले में बच्चे के पीठ और पेट पर जख्म हुआ है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों ने वन विभाग को सूचना देकर सुरक्षा की मांग की है.

यह भी पढ़ें: Etawah News: रक्षाबंधन पर मायके गई पत्नी लौटकर नहीं आई… तीन बच्चों संग थाने पहुंचा पति, वजह सुनकर पुलिस भी रह गई हैरान!