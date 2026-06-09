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बचाओ-बचाओ 'शैतान' आया! घर के बाहर सो रही लड़की पर तेंदुए का हमला, मोहल्ले में पसरा मातम

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए के हमले की खौफनाक घटना सामने आई है. यहां घर के बाहर सो रही एक लड़की पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 09, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:01 PM IST
बचाओ-बचाओ 'शैतान' आया! घर के बाहर सो रही लड़की पर तेंदुए का हमला, मोहल्ले में पसरा मातम
Image Credit: तेंदुए का हमला

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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