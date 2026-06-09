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Bahraich: बहराइच के कतर्नियाघाट के सुजौली इलाके में तेंदुए ने घर के बाहर चारपाई पर सो रही 9 साल की बच्ची पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई.
क्या है पूरा मामला
घटना सुजौली रेंज अन्तर्गत टपरा बाजार सौतिया नाला के पास की है,जहां अंशिका पुत्री ओम प्रकाश उम्र 9 वर्ष बीती रात 11 बजे घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी, तभी जंगल से निकल कर आये एक तेंदुए ने बालिका पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना के समय बालिका परिवार के साथ घर के बाहर सो रही थी. अचानक आए तेंदुए ने बालिका पर झपट्टा मारा और उसे अपने जबड़े में दबोच कर घसीटकर ले जाने की कोशिश की. परिजनों के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग निकला, लेकिन तब तक बालिका गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई.
सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है.
पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद
वन विभाग ने पीड़ित फौरी तौर पर परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में पांच हजार रुपये की मदद दी. घटना को लेकर सतर्क हुआ वन विभाग गश्त बढ़ा रहा है और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की तैयारी की जा रही है. वहीं ग्रामीणों से रात में सतर्क रहने की अपील की गई है.
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