क्या है पूरा मामला

घटना सुजौली रेंज अन्तर्गत टपरा बाजार सौतिया नाला के पास की है,जहां अंशिका पुत्री ओम प्रकाश उम्र 9 वर्ष बीती रात 11 बजे घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी, तभी जंगल से निकल कर आये एक तेंदुए ने बालिका पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना के समय बालिका परिवार के साथ घर के बाहर सो रही थी. अचानक आए तेंदुए ने बालिका पर झपट्टा मारा और उसे अपने जबड़े में दबोच कर घसीटकर ले जाने की कोशिश की. परिजनों के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग निकला, लेकिन तब तक बालिका गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई.