Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2942795
Zee UP-UttarakhandBahraich

यूपी में आकाशीय बिजली का कहर, आगरा से 3 समेत 4 लोगों की मौत, संभल में कई स्कूली बच्चे घायल

Lightening Strike In UP: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. कई जिलों में आंधी और बारिश के साथ आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है. आगरा से लेकर श्रावस्ती तक लोग त्राहिमाम कर रहे हैं. 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे घायल हो गए हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 30, 2025, 09:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी में आकाशीय बिजली का कहर, आगरा से 3 समेत 4 लोगों की मौत, संभल में कई स्कूली बच्चे घायल

आगरा/श्रावस्ती/संभल: उत्तर प्रदेश में सोमवार से बदला मौसम का मिजाज कई इलाकों में आकाशीय बिजली से दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहा है. आगरा, संभल और श्रावस्ती समेत कई जिलों में बिजली गिरने से मंगलवार को 4 लोगों की मौत हो गई. इससे पहले सोमवार को भी मां-बेटी समेत 4 की मौत हुई थी. 

आगरा में आकाशीय बिजली का तांडव
आगरा में आकाशीय बिजली का कहर सामने आया है. यहां आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे बैठे युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे तीन की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. बिजली गिरने की यह घटना आगरा के गांव करौंधना,गांव कौलारी,थाना बसई जगनेर में हुई हैं.आगरा के थाना डौकी,थाना इरादतनगर,थाना बसई जगनेर की पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

श्रावस्ती में किसान बना काल का ग्रास
श्रावस्ती जिले में खेत देखने गए एक किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई. हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है. ग्रामीणों ने आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं किसान की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम का माहौल है.

Add Zee News as a Preferred Source

संभल में सरकारी स्कूल पर गिरी बिजली
संभल के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव बिजुआ नगला में बरसात के दौरान सरकारी स्कूल पर आकाशीय बिजली गिर गई. बिजली गिरने से स्कूल की दीवार ढह गई. इसकी चपेट में आकर 5 छात्र घायल हो गए. घायल छात्रों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है. 1 छात्र की हालत गंभीर है जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. 

ये भी पढ़ें: कड़केगी बिजली, गरजेंगे बादल... लखनऊ समेत यूपी के 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, इस बार जलकर नहीं गलकर मरेगा रावण!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

IMD UP Weatherlightening strikesagra uttar pradesh news

Trending news

IMD UP Weather
यूपी में आकाशीय बिजली का कहर, आगरा से 3 समेत 4 लोगों की मौत, संभल में कई छात्र घायल
Moradabad news
माफ कर दो सरकार....बरेली हिंसा के आरोपियों पर योगी के एक्शन से कांपे कांग्रेसी नेता
balrampur news
यूपी में शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला! बलरामपुर में फर्जी पैनल बनाकर बांट दी नौकरी
Varanasi
गंगा जल से हुआ था महागौरी का रूपांतरण, वाराणसी में आज भी विराजमान!
bareilly violence
चुनिंदा अपराधियों की तरह हो रहा बरेली के बवालियों का एनकाउंटर, 16 और गिरफ्तार
Sambhal
संभल की गलियों से दुनिया तक.. लकड़ी पर स्टोन क्राफ्ट ने जीता इंटरनेशनल बाजार
Chandauli News
1500 रुपये तय थे, तुम सिर्फ 1200 रुपये दे रहे हो... घूस लेते लेखपाल का वीडियो वायरल
Agra News
दशहरा से पहले 300 लोगों की खुली किस्‍मत! ताजनगरी में अपने घर का सपना हुआ पूरा
Kanpur News
कानपुर में दरोगा बना 'टप्पेबाज', कोल्ड ड्रिंक एजेंसी से लाखों की नगदी ले उड़ा
irfan solanki news
सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा, हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
;