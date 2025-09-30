यूपी में आकाशीय बिजली का कहर, आगरा से 3 समेत 4 लोगों की मौत, संभल में कई स्कूली बच्चे घायल

आगरा/श्रावस्ती/संभल: उत्तर प्रदेश में सोमवार से बदला मौसम का मिजाज कई इलाकों में आकाशीय बिजली से दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहा है. आगरा, संभल और श्रावस्ती समेत कई जिलों में बिजली गिरने से मंगलवार को 4 लोगों की मौत हो गई. इससे पहले सोमवार को भी मां-बेटी समेत 4 की मौत हुई थी.

आगरा में आकाशीय बिजली का तांडव

आगरा में आकाशीय बिजली का कहर सामने आया है. यहां आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे बैठे युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे तीन की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. बिजली गिरने की यह घटना आगरा के गांव करौंधना,गांव कौलारी,थाना बसई जगनेर में हुई हैं.आगरा के थाना डौकी,थाना इरादतनगर,थाना बसई जगनेर की पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

श्रावस्ती में किसान बना काल का ग्रास

श्रावस्ती जिले में खेत देखने गए एक किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई. हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है. ग्रामीणों ने आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं किसान की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम का माहौल है.

संभल में सरकारी स्कूल पर गिरी बिजली

संभल के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव बिजुआ नगला में बरसात के दौरान सरकारी स्कूल पर आकाशीय बिजली गिर गई. बिजली गिरने से स्कूल की दीवार ढह गई. इसकी चपेट में आकर 5 छात्र घायल हो गए. घायल छात्रों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है. 1 छात्र की हालत गंभीर है जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.

