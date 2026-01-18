UP Road Accident: शहर-शहर हादसों का कहर, NH-9 पर आपस में टकराईं 10 गाड़ियां, जानिए कहां-कितने लोग हुए घायल?

UP Road Accident News: उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जिलों में कई सड़क हादसे हुए हैं. जिससे 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, इन घायलों में कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस हादसों की वजह तलाश रही है. जानिए पिछले 24 घंटे में कहां-कहां हुए बड़े हादसे...
UP Road Accident News: जहां एक ओर उत्तर प्रदेश कोहरे और ठंड की मार से कराह रहा है, वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से सड़क हादसों की भयावह तस्वीरें सामने आईं हैं. इन हादसों में 18 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
NH-9 पर टकराई 10 गाड़ियां
पहला हादसा अमरोहा जनपद में रविवार सुबह सवेरे हुआ. यहां गजरौला कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे-9 पर घनी धुंध के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया. विजिबिलिटी कम होने से एक के बाद एक करीब दस गाड़ियां आपस में टकरा गईं. जिससे 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए. जिन्हें पुलिस ने तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया. जहां उनका इलाज जारी है.
हाईवे पर मची अफरा-तफरी
टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात लंबे समय तक बाधित रहा. सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं. फिर पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटवाकर यातायात बहाल कराया. फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है. अब अगर दूसरे सड़क हादसे की बात करें तो यह बहराइच के कोतवाली देहात इलाके के कटी चौराहे पर हुआ है. जहां एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई. इस ट्रक में लकड़ी लदी हुई थी.
बहराइच में भी हुआ भीषण हादसा
यह हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. बताया जा रहा है कि बाइक सवार चाचा-भतीजे रानीपुर थाना के सदियाबाद के हैं. बहराइच से वापसी के वक्त दोनों हादसे का शिकार हो गए. जिससे 18 वर्षीय चाचा अमितेश की मौत हो गई. जबकि, 13 वर्षीय भतीजा रुद्र गंभीर रूप से घायल है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और बाइक को कब्जे में ले लिया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, घायल को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
बेकाबू डंपर ने कार को मारी जोरदार टक्कर
तीसरा हादसा झांसी मोठ थाना क्षेत्र के कानपुर हाईवे स्थित सेमरी टोल प्लाजा पर हुआ है. यहां बेकाबू डंपर ने पहले एक कार को जोरदार टक्कर मारी, फिर वह आगे खड़ी दूसरी कार से जा भिड़ी. उस कार के सामने खड़ा टोल कर्मी रमाकांत रिछारिया कार की चपेट में आकर काफी दूर तक घसीटता हुआ चला गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन फानन में उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.
यह पूरी वारदात टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. डंपर की चपेट में आने से दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.
शाहजहांपुर हाईवे पर रफ्तार का कहर
उधर, हरदोई में शाहजहांपुर हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. हरदोई से शाहाबाद की ओर जा रहा एक पिकप डाला बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के अटवा असीगांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया. इस भीषण दुर्घटना में पिकप चालक समेत वाहन सवार आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में ईश्वर चंद्र की हालत अत्यंत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया. जबकि अन्य सात घायलों का इलाज हरदोई मेडिकल कॉलेज में जारी है.
पिकअप पलटने से मची अफरा-तफरी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा रात के समय हुआ, जब पिकअप तेज गति में थी. अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन पलट गया, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और मानवता का परिचय देते हुए सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला. इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए हरदोई मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया.
पुलिस ने क्षतिग्रस्त पिकअप को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार और लापरवाही को दुर्घटना का प्रमुख कारण माना जा रहा है.
