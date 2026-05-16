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शादी में महिलाओं के विवाद ने ली युवक की जान: बीच-बचाव करने पहुंचे व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार

Balrampur Crime News: बलरामपुर के सादुल्लानगर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान महिलाओं के विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे एक शख्स की लोहे की रोड और डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 16, 2026, 05:11 PM IST
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शादी समारोह में हत्या
शादी समारोह में हत्या

पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: बलरामपुर के थाना सादुल्लानगर थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान महिलाओं के बीच हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. बीच-बचाव करने पहुंचे एक युवक की लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड और दो डंडे भी बरामद किए गए हैं. 

क्या है पूरा मामला
घटना 14 मई की रात गोल्हीपुर गांव स्थित काली मंदिर के पास हुई. यहां जयकरन कश्यप के बेटे की शादी में मउर सेरवाने का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान महिलाओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई. गांव परशुरामपुर निवासी तेज बहादुर यादव विवाद शांत कराने पहुंचे थे. आरोप है कि इसी दौरान रामदास कश्यप, रिंकू, जयकरन कश्यप और हजारी ने उन पर हमला कर दिया.

शादी-समारोह में अफरा-तफरी, आरोपी फरार
परिजनों के मुताबिक आरोपियों ने पहले लोहे की रॉड से सिर पर वार किया, फिर लाठी-डंडों से जमकर पिटाई की. गंभीर रूप से घायल तेज बहादुर यादव को सीएचसी सादुल्लानगर ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गए. 

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पुलिस ने चार आरोपी किये गिरफ्तार
मृतक की पत्नी सुशीला देवी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमों को लगाया गया. शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मथुरा-मनकापुर मार्ग से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. 

लखनऊ भागने की फिराक में थे आरोपी
पूछताछ में आरोपी रिंकू ने पुलिस को बताया कि महिलाओं के विवाद के दौरान तेज बहादुर बीच-बचाव कर रहे थे. उसी दौरान उन्होंने चेन स्पाकेट लगी लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार किया था, जबकि अन्य साथियों ने लाठी-डंडों से हमला किया. घायल होकर जमीन पर गिरने के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले थे. बाद में उन्हें तेज बहादुर की मौत की जानकारी मिली, जिसके बाद वे लखनऊ भागने की फिराक में थे.

सभी आरोपी कोर्ट में किये गए पेश
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गोल्हीपुर गांव के बगीचे की झाड़ियों से हत्या में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड और दो लकड़ी के डंडे बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में दो के खिलाफ पहले से मारपीट और धमकी के मुकदमे दर्ज हैं. सभी आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है. 

ये भी पढ़ें : दोस्त की पत्नी पर कही गंदी बात... तो अगले दिन कब्रिस्तान के पास मिला युवक का शव, पुलिस ने किया मर्डर मिस्ट्री का खुलासा

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