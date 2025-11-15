Bahraich News: हत्या या आत्महत्या! होटल में मिली युवक की लाश, महिला व बच्चा फरार, पुलिस जांच में जुटी

Bahraich News: बहराइच जिले में एक होटल के कमरे में 35 व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से हड़कंप मच गया. होटल कर्मचारियों के अनुसार मृतक के साथ एक महिला व लगभग 5 साल के बच्चे के साथ होटल में रुके थे.
Trending Photos
Bahraich News/राजीव शर्मा: यूपी के बहराइच जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर शनिवार दोपहर 35 वर्षीय महीप सिंह उर्फ भज्जी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक बौंडी थाना अन्तर्गत ग्राम बिसवां (जैता बाजार) का निवासी बताया जा रहा है. घटना की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के बंजारी मोड़ की बताई जा रही है. होटल कर्मचारियों के अनुसार महीप सिंह शुक्रवार रात एक महिला व लगभग 5 साल के बच्चे के साथ होटल में रुके थे. होटल कर्मचारी सुशील मिश्रा ने बताया कि शनिवार सुबह करीब पांच बजे वह महिला और बच्चा होटल से चले गए थे, जबकि महीप कमरे में ही रहे. दोपहर लगभग 11 बजे चेक-आउट के समय जब महीप बाहर नहीं निकले तो स्टाफ ने कमरा देखा दरवाजा अंदर से बंद नहीं था. अंदर पहुंचने पर महीप को बेड पर मृत अवस्था में पाया गया और तत्काल पुलिस को सूचित कर दिया गया.
क्षेत्राधिकारी ने क्या बताया?
क्षेत्राधिकारी नगर पहुंप सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टि में हत्या या आकस्मिक मृत्यु दोनों संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है. फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का सर्वे कर लिए हैं तथा कमरे से साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं.
सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने बताया कि मृतक के साथ रुकी महिला फिलहाल फरार है. होटल के पास लगे सीसीटीवी की फुटेज तथा आसपास के लोगों से पूछताछ कर महिला व बच्चे के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग का आग्रह करते हुए कहा है कि यदि किसी के पास घटना या फरार महिला के बारे में कोई सूचना हो तो नजदीकी थाने को तुरंत बताएं.
और पढे़ं: शादी से पहले भीषण आग का कहर, मऊ में कई घर तबाह, खुशियां बनी मातम!