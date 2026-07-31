/खनन अधिकारी अभय रंजन का सिंघम स्टाइल... 2 किमी तक JCB के गेट पर लटक खनन माफिया का किया पीछा; वीडियो वायरल

2 कि.मी. तक जेसीबी के गेट पर लटक खनन अधिकारी ने किया पीछा

बालपुर पुलिस चौकी पहुंचाने के बाद जेसीबी चालक मौके का फायदा उठाकर जेसीबी लेकर भागने लगा तत्काल दौड़ करके जिला खनन अधिकारी डॉक्टर अभय रंजन चलती जेसीबी पर उसके गेट पर चढ़ गए और लगभग 2 किलोमीटर तक पीछा करते हुए बालपुर पहुंचे. जहां पर लोगों की भीड़ होने की वजह से जेसीबी चालक जेसीबी को खड़ा करके मौके से फरार हो गया. इसके बाद जिला खनन अधिकारी द्वारा जेसीबी को करनैलगंज कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि जेसीबी चालक का पीछा करते समय ट्रैक्टर ट्राली चालक भी अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर के मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद जिला खनन अधिकारी डॉक्टर अभय रंजन ने आज शुक्रवार देर शाम 7 बजे गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल को पत्र लिखकर की पूरी घटना में कार्रवाई की मांग की है.