/खनन अधिकारी अभय रंजन का सिंघम स्टाइल... 2 किमी तक JCB के गेट पर लटक खनन माफिया का किया पीछा; वीडियो वायरल

राज्य चुनें
गोंडा/अतुल कुमार: फिल्मों में तो आपने बहुत देखा होगा कि कोई पुलिस या प्रशासन का दबंग टाइप अफसर अपराधियों को पकड़ने के लिए कार, ट्रक या किसी दूसरे वाहन के दरवाजे पर लटक जाता है. लेकिन गोंडा में खनन अधिकारी डॉ. अभय रंजन इससे भी एक कदम आगे दिखाई दिये.
गोंडा में अवैध मिट्टी खनन की शिकायत पर छापेमारी करने गए जिला खनन अधिकारी डॉक्टर अभय रंजन को अपनी जान जोखिम में डालकर चलती जेसीबी पर 2 किलोमीटर तक उसके गेट पर लटक करके जेसीबी को पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो शुक्रवार तड़के 2 बजे के करीब बताया जा रहा है. यह शिकायत गुरुवार रात्रि 12:00 बजे के करीब फोन के माध्यम से जिला खनन अधिकारी को मिली थी. इसके बाद वह जिला मुख्यालय से रवाना हुए और फिर वह रात्रि 2:00 बजे छापेमारी की है.
अवैध खनन की सूचना पर अधिकारी अभय रंजन ने मारा छापा
दरअसल जिला खनन अधिकारी डॉक्टर अभय रंजन को गुरुवार रात 12:00 बजे सूचना मिली कि करनैलगंज अंतर्गत राजपुर गांव में जेसीबी मालिक साफिल पुत्र अखलाक द्वारा ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से दो बीघा जमीन में अवैध रूप से मिट्टी का खनन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है. सूचना मिलते ही तत्काल जिला खनन अधिकारी डॉक्टर अभय रंजन मौके पर पहुंचे और छापेमारी करके मौके से अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी को लेकर के बालपुर पुलिस चौकी पहुंचे.
2 कि.मी. तक जेसीबी के गेट पर लटक खनन अधिकारी ने किया पीछा
बालपुर पुलिस चौकी पहुंचाने के बाद जेसीबी चालक मौके का फायदा उठाकर जेसीबी लेकर भागने लगा तत्काल दौड़ करके जिला खनन अधिकारी डॉक्टर अभय रंजन चलती जेसीबी पर उसके गेट पर चढ़ गए और लगभग 2 किलोमीटर तक पीछा करते हुए बालपुर पहुंचे. जहां पर लोगों की भीड़ होने की वजह से जेसीबी चालक जेसीबी को खड़ा करके मौके से फरार हो गया. इसके बाद जिला खनन अधिकारी द्वारा जेसीबी को करनैलगंज कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि जेसीबी चालक का पीछा करते समय ट्रैक्टर ट्राली चालक भी अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर के मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद जिला खनन अधिकारी डॉक्टर अभय रंजन ने आज शुक्रवार देर शाम 7 बजे गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल को पत्र लिखकर की पूरी घटना में कार्रवाई की मांग की है.