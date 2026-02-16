Shravasti News: घर पर डकैतों का हमला, विरोध करने पर पिता की हत्या, बेटे को किया घायल, जेवर-नकदी लेकर फरार

Shravasti Crime News: श्रावस्ती जिले हरदत्त नगर गिरन्ट क्षेत्र के ग्रामपंचायत उल्लाहवा के भजोरे पुरवा गांव में रविवार रात घर में घुसे बदमाशों ने गृहस्वामी की हत्या कर दी. बदमाशों ने घर के मालिक को पहले बंधक बनाया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद रुपये व जेवर लेकर बदमाश फरार हो गए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसपी राहुल भाटी ने घटना स्थल का जायजा लिया. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई.

कहां की है घटना

यह सनसनीखेज वारदात भजोरे पुरवा गाँव की है, जो हरदत्त नगर गिरन्ट थाना क्षेत्र में आता है. बीती रात करीब चार बदमाशों ने एक मकान को निशाना बनाया. देर रात घर में घुसे बदमाशों ने परिवार को सोता देख लूट की वारदात को अंजाम दिया और जब गृह स्वामी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया. उसकी आवाज सुनकर उनका बेटा आया तो बदमाशों ने उस पर भी हमला किया. इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश घर में रखा नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो गए.

चार बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाते हुए मामले की जांच पड़ताल कर रही है. पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर चार बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना की सूचना के बाद एसपी राहुल भाटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि मामले के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है. गांव में मातम पसरा है और लोग घटना से सहमे हुए हैं.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!