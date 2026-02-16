Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3111187
Zee UP-UttarakhandBahraich

Shravasti News: घर पर डकैतों का हमला, विरोध करने पर पिता की हत्या, बेटे को किया घायल, जेवर-नकदी लेकर फरार

Shravasti News: यूपी के श्रावस्ती जिले से है जहां लूट की वारदात ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं.  विरोध करने पर बदमाशों ने गृहस्वामी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और लाखों के जेवरात व कीमती सामान लेकर फरार हो गए. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shravasti News
Shravasti News

Shravasti Crime News: श्रावस्ती जिले हरदत्त नगर गिरन्ट क्षेत्र के ग्रामपंचायत उल्लाहवा के भजोरे पुरवा गांव में रविवार रात घर में घुसे बदमाशों ने गृहस्वामी की हत्या कर दी. बदमाशों ने घर के मालिक को पहले बंधक बनाया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी.  इसके बाद रुपये व जेवर लेकर बदमाश फरार हो गए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसपी राहुल भाटी ने घटना स्थल का जायजा लिया. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई.

कहां की है घटना
यह सनसनीखेज वारदात भजोरे पुरवा गाँव की है, जो हरदत्त नगर गिरन्ट थाना क्षेत्र में आता है.  बीती रात करीब चार बदमाशों ने एक मकान को निशाना बनाया. देर रात घर में घुसे बदमाशों ने परिवार को सोता देख लूट की वारदात को अंजाम दिया और जब गृह स्वामी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया. उसकी आवाज सुनकर उनका बेटा आया तो बदमाशों ने उस पर भी हमला किया. इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश घर में रखा नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो गए. 

चार बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाते हुए मामले की जांच पड़ताल कर रही है. पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर चार बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मामले की जांच में जुटी
घटना की सूचना के बाद एसपी राहुल भाटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि मामले के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है. गांव में मातम पसरा है और लोग घटना से सहमे हुए हैं.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Shravasti Newsshravasti crime newsRobbery in shravasti

Trending news

hathras news
हाथरस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई; सैनिक हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में हुआ घायल
sambhal sp krishna kumar bishnoi
संभल SP का बड़ा एक्शन, SOG की पूरी टीम निलंबित, कबाड़ी से 30 हजार वसूलने का आरोप
Mathura News
मथुरा में महाशिवरात्रि पर बवाल; जलाभिषेक यात्रा पर पथराव, डीजे विवाद से भड़का तनाव
Shravasti News
घर पर डकैतों का हमला,विरोध करने पर पिता की हत्या,बेटा बनाया बंधक,जेवर-नकदी लेकर फरार
UP BJP
पंकज चौधरी ने 2027 के लिए संभाली कमान,यूपी में कार्यकर्ताओं के लिए त्रिकोण मॉडल लागू
Yogi Ki Paati
सीएम योगी ने लिखी चिट्ठी,2026-27 बजट पर की बात,कहा,हम युवाओं को सपनों को आकार दे रहे
uttarakhand weather update
आज मौसम खुशनुमा,कल के लिए रहें तैयार..उत्तराखंड के इन जिलों में होगी बारिश-बर्फबारी
up breaking news
UP Breaking News Live: यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार, महाशिवरात्रि पर हुआ माघ मेले का समापन, टूटा कुंभ का रिकॉर्ड, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Gorakhpur News
नष्ट करने नहीं, निर्माण करने आए हैं...गोरखपुर में बोले डॉ. मोहन भागवत
alankar agnihotri
अलंकार अग्निहोत्री नई पार्टी बनाएंगे, निलंबित बरेली सिटी मजिस्ट्रेट का बड़ा ऐलान