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गोंडा/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है. जहां गोण्डा सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक प्रतीक भूषण सिंह और उनके पिता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जान से मारने की सीधी धमकी दी गई है.
इस सनसनीखेज मामले में विधायक के आधिकारिक प्रतिनिधि अजय सिंह की तहरीर पर गोंडा के कोतवाली नगर थाने में गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फोन करने वाले व्यक्ति ने 35 सेकंड में बेहद आक्रामक बेखौफ और धमकी भरे लहजे में विधायक को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कहा कि तुम्हें और तुम्हारे पिता दोनों लोगों को जान मारकर खत्म करने का इंतजाम हो चुका है, खुद को बचा पाओ तो बचा लो. 35 सेकंड की इस संक्षिप्त बातचीत के बाद फोन काट दिया गया.
पुलिस प्रशासन में हड़कंप
धमकी दिए जाने के बाद गोंडा पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है पुलिस सर्विलांस सेल की शुरुआती जांच में धमकी देने वाले आरोपी का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से सामने आया है. यह घटना 14 जून 2026 की दोपहर करीब 02:22 बजे की है. उस समय विधायक प्रतीक भूषण सिंह के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई.
इसके तुरंत बाद हरकत में आए पुलिस विभाग के तकनीकी विंग ने जब संदेहास्पद मोबाइल नंबर की जांच की तो उसकी लोकेशन और स्वामित्व राजस्थान में पाया गया. तकनीकी जांच के अनुसार यह सिम कार्ड संदीप शर्मा, पुत्र दयाराम शर्मा के नाम पर पंजीकृत है, जो मकान नंबर 239, मांडावार वार्ड नंबर 6, माजरी भंडा, जनपद अलवर (राजस्थान) का निवासी है.
पुलिस को सौंपी गई लिखित शिकायत में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि विधायक और उनका परिवार लंबे समय से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों और प्रतिबंधित संगठनों के निशाने पर रहा है. पूर्व में भी दुर्दांत अपराधियों और असामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जाते रहे हैं. ऐसे में एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और उनके परिवार को सरेआम इस तरह की धमकी मिलना कानून-व्यवस्था के लिहाज से एक अत्यंत गंभीर विषय है.
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