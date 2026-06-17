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'खुद को बचा सको तो बचा लो’... बृजभूषण और उनके बेटे को मिली मौत की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Gonda News: गोंडा सदर से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह और उनके पिता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में कॉल का संबंध राजस्थान के अलवर से बताया जा रहा है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 17, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:35 PM IST
'खुद को बचा सको तो बचा लो’... बृजभूषण और उनके बेटे को मिली मौत की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

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Shailesh Yadav

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शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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