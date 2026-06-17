इस सनसनीखेज मामले में विधायक के आधिकारिक प्रतिनिधि अजय सिंह की तहरीर पर गोंडा के कोतवाली नगर थाने में गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फोन करने वाले व्यक्ति ने 35 सेकंड में बेहद आक्रामक बेखौफ और धमकी भरे लहजे में विधायक को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कहा कि तुम्हें और तुम्हारे पिता दोनों लोगों को जान मारकर खत्म करने का इंतजाम हो चुका है, खुद को बचा पाओ तो बचा लो. ​35 सेकंड की इस संक्षिप्त बातचीत के बाद फोन काट दिया गया.