Bahraich

Shravasti News: खेल-खेल में जहरीले बीज खा गए बच्चे, दो दर्जन से अधिक बच्चे बीमार, श्रावस्ती में हड़कंप

Shravasti News: यूपी के श्रावस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब कई बच्चे एक के बाद एक बीमार पड़ गए. उन्हें उल्टी व दस्त की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते बच्चों की हालत ऐसी हो गई कि परिजन घबरा गए और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 15, 2025, 07:36 AM IST
Shravasti News
Shravasti News

Shravasti News: यूपी के श्रावस्ती जिले में जहरीले पेड़ का बीज खाने से दो दर्जन से अधिक बच्चे अचानक बीमार पड़ गए.बच्चों की तबीयत बिगड़ते ही गांव में हड़कंप मच गया. सभी बच्चों को आनन-फानन में एम्बुलेंस की मदद से संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.डॉक्टरों की टीम बच्चों की हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है.

खेल-खेल में खा लिए जहरीले बीज
दरअसल, मामला भिनगा कोतवाली क्षेत्र के केवलपुर गांव का है. बताया जा रहा है कि गांव के कई बच्चों ने खेल-खेल में किसी जहरीले पेड़ का बीज खा लिया. थोड़ी ही देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते बच्चों की हालत ऐसी हो गई कि परिजन घबरा गए और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया. 

हॉस्पिटल में कुल 27 बच्चे भर्ती- अस्पताल प्रशासन ने भी एक साथ इतने बच्चों के भर्ती होने पर तुरंत मेडिकल टीमों को सक्रिय किया और इलाज शुरू किया. जिला अस्पताल के सीएमएस ने बताया कि अब तक कुल 27 बच्चे भर्ती किए जा चुके हैं, उन सभी का उपचार जारी है. सीएमएस ने बताया कि खेलते समय बच्चों ने जो बीज खाए उसका पता नहीं था किसका पेड़ हैं. कौन सा बीच खाया ये नहीं जानते हैं. सभी का ध्यान रखा जा रहा है और उपचार किया जा रहा है. डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चों की स्थिति पर नजर रखे हुए है.

स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप- घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया. डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती लक्षण जहरीले बीज खाने से उत्पन्न फूड पॉइजनिंग के हैं, हालांकि सभी बच्चों की हालत फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है.

shravasti News: घर के अंदर मृत मिला पूरा परिवार, संदिग्ध परिस्थितियों में 5 लोगों की लाश मिलने से हड़कंप

