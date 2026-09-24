I am sorry मम्मी-पापा... बहराइच में एमआर ने दी जान, सुसाइड नोट में दोस्ती में धोखे का जिक्र

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Bahraich News: यूपी के बहराइच में 26 वर्षीय एमआर सचिन त्रिपाठी ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सचिन ने कमरे में सुसाइड नोट भी मिला है. इसमें उन्होंने अपने मम्मी-पापा से माफी मांगते हुए लिखा कि उसे इस दुनिया से जाने का दुख है. नोट में उन्होंने अपना मोबाइल फोन जरूर देखने की बात भी लिखी है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
फांसी पर लटका मिला शव
सचिन त्रिपाठी बहराइच के फखरपुर के कुंडासर के रहने वाले थे. वह देहात कोतवाली इलाके में ढपालीपुरवा मोहल्ले में किराये के कमरे पर रह रहे थे. वह वह एक निजी कंपनी में एमआर के पद पर कार्यरत थे. गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि ढपालीपुरवा इलाके में एक कमरे में फांसी पर लटकता शव मिला है. पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला. पुलिस के अनुसार कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है.
दोस्ती में धोखा देने का आरोप
सुसाइड नोट में सचिन ने मम्मी-पापा से माफी मांगते हुए लिखा कि उसे इस दुनिया से जाने का दुख है. नोट में उसने अपना मोबाइल फोन जरूर देखने की बात भी लिखी है. सुसाइड नोट में एक संगठन के पदाधिकारी पर दोस्ती में धोखा देने का आरोप भी लगाया गया है. आत्महत्या की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया. तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है.
झांसी में पत्नी के प्रेमी की पिटाई से आहत होकर पति ने जान दी
वहीं, झांसी के मोठ थाना क्षेत्र के ग्राम पावई निवासी जितेंद्र अहिरवार ने जहरीली पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले का उसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी पत्नी के प्रेमी पर मारपीट का आरोप लगा रहा है. बताया जा रहा है कि जितेंद्र की पत्नी का प्रदीप नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता था. मरने से पहले जितेंद्र के बयान का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में जितेंद्र कह रहा है, पत्नी के प्रेमी प्रदीप और रामकुमार ने मुझे कमरे में बंद करके जमकर मारा है. पत्नी कह रही है कि वह प्रदीप के साथ जयमाला डलवाने पीतांबरा जा रही है.