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I am sorry मम्मी-पापा... बहराइच में एमआर ने दी जान, सुसाइड नोट में दोस्ती में धोखे का जिक्र

Bahraich News: बहराइच में एमआर का शव कमरे में फांसी पर लटकता मिला. कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला है. इसमें दोस्ती में धोखा खाने की बात लिखी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 24, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:43 PM IST
I am sorry मम्मी-पापा... बहराइच में एमआर ने दी जान, सुसाइड नोट में दोस्ती में धोखे का जिक्र

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