I am sorry मम्मी-पापा... बहराइच में एमआर ने दी जान, सुसाइड नोट में दोस्ती में धोखे का जिक्र

झांसी में पत्नी के प्रेमी की पिटाई से आहत होकर पति ने जान दी

वहीं, झांसी के मोठ थाना क्षेत्र के ग्राम पावई निवासी जितेंद्र अहिरवार ने जहरीली पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले का उसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी पत्नी के प्रेमी पर मारपीट का आरोप लगा रहा है. बताया जा रहा है कि जितेंद्र की पत्नी का प्रदीप नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता था. मरने से पहले जितेंद्र के बयान का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में जितेंद्र कह रहा है, पत्नी के प्रेमी प्रदीप और रामकुमार ने मुझे कमरे में बंद करके जमकर मारा है. पत्नी कह रही है कि वह प्रदीप के साथ जयमाला डलवाने पीतांबरा जा रही है.