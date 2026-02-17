Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3112502
Zee UP-UttarakhandBahraich

गोंडा से चार बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, गांव में मचा हड़कंप

Gonda Children Missing News:  गोंडा जिला से  एक साथ चार मासूम बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए. इस हृदयविदारक घटना ने पूरे गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों को भी दहला दिया है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 17, 2026, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Gonda News/अतुल यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में खोडारे थाना क्षेत्र अंतर्गत ढडुवा कुतुबजोत गांव के रहने वाले एक साथ चार बच्चों के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने से पूरे गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है. देर रात तक परिजनों द्वारा इन बच्चों की काफी खोजबीन की गई लेकिन जब यह चारों बच्चे नहीं मिले तो तत्काल खोडारे थाने पर पहुंचकर के चारों बच्चों के परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. 

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही खोण्डारे थाने की पुलिस द्वारा सीओ मनकापुर के साथ में मौके पर पहुंच कर देर रात 4:00 बजे तक सर्च अभियान चलाया गया. मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी टीमों को बुलाया गया था एक-एक तालाब और नदियों में भी अभियान चलाया गया लेकिन फिर भी बच्चों का कोई पता नहीं चला है. 

कुतुबजोत गांव के रहने वाले रामकुमार विश्वकर्मा का 10 वर्षीय पुत्र विश्व प्रताप विश्वकर्मा गायब है, यह कुल चार भाई है और यह मझिला बेटा रामकुमार विश्वकर्मा का है. वहीं जगराम का 7 वर्षीय बेटा कृष्णा शर्मा गायब है इसकी दो छोटी-छोटी बहनें घर पर है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं संदीप का 5 वर्षीय बेटा शिव संत उर्फ दिवांशु भी गायब है इनके तीन लड़के हैं. अजय शर्मा का 7 वर्षीय पुत्र रितेश शर्मा भी गायब है इनके चार लड़के हैं. विश्व प्रताप विश्वकर्मा, कृष्ण शर्मा,शिव संत उर्फ रीवांशु और रितेश शर्मा के एक साथ गायब होने से परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है देर रात से ही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

गांव में मातम पसरा हुआ है. किसी के घर का चिराग, तो किसी की आंखों का तारा अचानक यूं गायब हो जाना पूरे इलाके के लिए असहनीय पीड़ा बन गया है. परिजन रो-रोकर बेसुध हैं और हर गुजरते पल के साथ चिंता और डर बढ़ता जा रहा है.  फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है. गांव में दहशत और दुआओं का माहौल है. हर किसी की जुबां पर बस एक ही प्रार्थना है कि चारों मासूम सकुशल अपने घर लौट आएं. 

और पढे़ं:  चलती ट्रेन पर पथराव पड़ा भारी, आरपीएफ–जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार

मुझे बुला लीजिए, नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगा...सऊदी अरब में प्रताड़ना से परेशान युवक ने भेजा वीडियो, परिजनों  में मचा हड़कंप 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gonda news

Trending news

balrampur news
कागजों पर काम, धरातल पर कुछ नहीं...बलरामपुर के ग्राम पंचायत में करोड़ों का घोटाला
gonda news
गोंडा से चार बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, गांव में मचा हड़कंप
Sambhal news
'घूसखोर पंडत' के बाद ‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर बवाल; यादव समाज का अल्टीमेटम
Greater Noida news
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध; 3 बजे रात तक उड़ता रहा अवैध ड्रोन
Lucknow news
लखनऊ में 16 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 7 महीने से मानसिक तनाव में था
Lucknow news
नौशाद बने BSP के सुपर प्रभारी,मिली 4 मंडलों की कमान, प.UP से अवध तक संभालेंगे मोर्चा
UP Congress
अजय राय के नेतृत्व में UP विधानसभा का घेराव,प्रदर्शन से पहले कई कांग्रेस नेता नजरबंद
up breaking news
UP Breaking News Live: कांग्रेस का यूपी विधानसभा घेराव, कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जारी, तौकीर रज़ा की याचिका पर सुनवाई, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
uttarakhand weather update
खटाखट बदलेगा उत्तराखंड का मौसम,शुष्क मौसम की तपिश की छुट्टी!बारिश-बर्फबारी देगी राहत
Mathura News
Mathura Encounter:पोस्टमैन की हत्या का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में दो सगे भाई गिरफ्तार