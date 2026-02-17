गोंडा से चार बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, गांव में मचा हड़कंप

Gonda Children Missing News: गोंडा जिला से एक साथ चार मासूम बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए. इस हृदयविदारक घटना ने पूरे गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों को भी दहला दिया है.
Gonda News/अतुल यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में खोडारे थाना क्षेत्र अंतर्गत ढडुवा कुतुबजोत गांव के रहने वाले एक साथ चार बच्चों के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने से पूरे गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है. देर रात तक परिजनों द्वारा इन बच्चों की काफी खोजबीन की गई लेकिन जब यह चारों बच्चे नहीं मिले तो तत्काल खोडारे थाने पर पहुंचकर के चारों बच्चों के परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही खोण्डारे थाने की पुलिस द्वारा सीओ मनकापुर के साथ में मौके पर पहुंच कर देर रात 4:00 बजे तक सर्च अभियान चलाया गया. मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी टीमों को बुलाया गया था एक-एक तालाब और नदियों में भी अभियान चलाया गया लेकिन फिर भी बच्चों का कोई पता नहीं चला है.
कुतुबजोत गांव के रहने वाले रामकुमार विश्वकर्मा का 10 वर्षीय पुत्र विश्व प्रताप विश्वकर्मा गायब है, यह कुल चार भाई है और यह मझिला बेटा रामकुमार विश्वकर्मा का है. वहीं जगराम का 7 वर्षीय बेटा कृष्णा शर्मा गायब है इसकी दो छोटी-छोटी बहनें घर पर है.
वहीं संदीप का 5 वर्षीय बेटा शिव संत उर्फ दिवांशु भी गायब है इनके तीन लड़के हैं. अजय शर्मा का 7 वर्षीय पुत्र रितेश शर्मा भी गायब है इनके चार लड़के हैं. विश्व प्रताप विश्वकर्मा, कृष्ण शर्मा,शिव संत उर्फ रीवांशु और रितेश शर्मा के एक साथ गायब होने से परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है देर रात से ही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.
गांव में मातम पसरा हुआ है. किसी के घर का चिराग, तो किसी की आंखों का तारा अचानक यूं गायब हो जाना पूरे इलाके के लिए असहनीय पीड़ा बन गया है. परिजन रो-रोकर बेसुध हैं और हर गुजरते पल के साथ चिंता और डर बढ़ता जा रहा है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है. गांव में दहशत और दुआओं का माहौल है. हर किसी की जुबां पर बस एक ही प्रार्थना है कि चारों मासूम सकुशल अपने घर लौट आएं.
