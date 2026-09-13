/आज गोंडा पहुंचेंगे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, विनोद साहनी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात, प्रशासन अलर्ट

अतुल कुमार यादव/गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेक्सड़िया गांव में बीते 9 सितंबर को हुए विनोद साहनी हत्याकांड के बाद सियासत गरमा गई है. रविवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए भीम आर्मी प्रमुख व आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद गोंडा आ रहे हैं.वह सुबह करीब 11:30 बजे मृतक के घर पहुँचकर उनकी पत्नी उषा देवी और बच्चों (राजा, विजयलक्ष्मी और रागिनी) से मुलाकात करेंगे व मामले की जानकारी लेंगे. साथ ही साथ मृतक विनोद साहनी की पत्नी उषा देवी, बेटा राजा साहनी,बेटी विजयलक्ष्मी और रागिनी से मुलाकात करके शोक संवेदना व्यक्त करेंगे.