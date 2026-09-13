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आज गोंडा पहुंचेंगे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, विनोद साहनी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात, प्रशासन अलर्ट

Chandrashekhar azad Gonda Visit: गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के रेक्सड़िया गांव में 9 सितंबर को हुई बिनोद साहनी की हत्या के बाद अब राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। कई दलों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं. रविवार को नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी गोंडा पहुंचने वाले हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 13, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:08 AM IST
आज गोंडा पहुंचेंगे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, विनोद साहनी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात, प्रशासन अलर्ट
Image Credit: Gonda News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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