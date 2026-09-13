/आज गोंडा पहुंचेंगे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, विनोद साहनी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात, प्रशासन अलर्ट

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अतुल कुमार यादव/गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेक्सड़िया गांव में बीते 9 सितंबर को हुए विनोद साहनी हत्याकांड के बाद सियासत गरमा गई है. रविवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए भीम आर्मी प्रमुख व आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद गोंडा आ रहे हैं.वह सुबह करीब 11:30 बजे मृतक के घर पहुँचकर उनकी पत्नी उषा देवी और बच्चों (राजा, विजयलक्ष्मी और रागिनी) से मुलाकात करेंगे व मामले की जानकारी लेंगे. साथ ही साथ मृतक विनोद साहनी की पत्नी उषा देवी, बेटा राजा साहनी,बेटी विजयलक्ष्मी और रागिनी से मुलाकात करके शोक संवेदना व्यक्त करेंगे.
बॉर्डर से लेकर गांव तक भारी पुलिस बल तैनात
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के गोंडा आने के ऐलान किए जाने के बाद गोंडा जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है.गोंडा बॉर्डर से लेकर मृतक विनोद साहनी के घर तक व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.चार से अधिक थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी जवानों को तैनात किया गया है. जगह-जगह सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
बैरिकेडिंग और निगरानी
गांव की ओर जाने वाले मुख्य मार्गों के साथ-साथ छोटे रास्तों पर भी बैरिकेडिंग की गई है. भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के स्थानीय नेताओं पर पुलिस प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है.
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और सरकार पर बोला हमला
गोंडा रवाना होने से पहले लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला.चंद्रशेखर ने कहा, "संजय निषाद को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वह अपनी ही सरकार में कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा नहीं करा पा रहे हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी आरोपी सत्ता पक्ष या मुख्यमंत्री के सजातीय होते हैं, तो सरकार का झुकाव पीड़ितों के बजाय अपराधियों की तरफ दिखने लगता है, जो बेहद चिंताजनक है.
सोशल मीडिया विवाद पर बयान
फेसबुक पोस्ट के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी ने कोई गलत पोस्ट किया है तो उस पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.फेसबुक पोस्ट के बदले हत्या करना और 'आंख के बदले आंख' की प्रवृत्ति खतरनाक है, जिसकी संवैधानिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र में कोई जगह नहीं है. हम लोग संविधान को मानने वाले हैं संविधान के आधार पर ही कार्रवाई होगी.
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