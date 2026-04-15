14 बमों से उड़ा देंगे... साध्वी निरंजन ज्योति को मिली धमकी, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वायड आवास पर पहुंचे

Sadhvi Niranjan Jyoti News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति को बडी धमकी मिली है. मेल पर धमकी मिली है कि उन्हें और उनके आवास को 14 बमों से उड़ा दिया जाएगा.

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