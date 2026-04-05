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बलरामपुर में मामूली विवाद बना खून-खराबा, बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, गांव में पसरा सन्नाटा

Balrampur News: बलरामपुर जिले में शनिवार को एक मामूली विवाद ने ऐसा भयावह रूप ले लिया कि एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. खेत की सिंचाई के लिए लिया गया एक पाइप, देखते ही देखते खूनी संघर्ष की वजह बन गया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 05, 2026, 03:07 PM IST
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Balrampur News
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 Balrampur News/पवन कुमार तिवारी:  उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में बीते शनिवार को मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक बुजुर्ग की पिटाई से मौत हो गई. घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना श्रीदत्तगंज क्षेत्र के ग्राम पिपरा याकूब मजरा बभनी की बताई जा रही है, बता दें कि मृतक के भाई सलीम के अनुसार, खेत की सिंचाई के लिए दुल्ला खां के यहां से पाइप मंगवाया गया था. सिंचाई के बाद पाइप वापस करने के लिए भतीजे जुबैर को भेजा गया. आरोप है कि वहां दुल्ला खां की बेटी ने पाइप कम होने की बात कहकर विवाद शुरू कर दिया. इसी दौरान अकरम, सलमान, राजिद, फरहान, अरमान और सादिक समेत चार-पांच अज्ञात लोग मौके पर पहुंच गए.

परिवार में मचा कोहराम
परिजनों का आरोप है कि सभी आरोपियों ने बैट, स्टंप और लाठी-डंडों से जुबैर पर हमला कर दिया. शोर सुनकर जुबैर के पिता निजामुद्दीन (71) बीच-बचाव करने पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से निजामुद्दीन मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. मारपीट के दौरान जुबैर की बहन अजीजुल भी बीच-बचाव करने पहुंची, लेकिन आरोप है कि उसे भी पीट दिया गया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में भारी भीड़ जुट गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

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प्रभारी निरीक्षक ने क्या बताया?
प्रभारी निरीक्षक श्रीदत्तगंज अविरल शुक्ल ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी फरार हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

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