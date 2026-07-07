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जमीन हड़पने का खेल बेनकाब, गवाह बताकर कराया बैनामा; पुलिस ने आरोपी को दबोचा

Balrampur News: बलरामपुर जिले में फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखे से जमीन का बैनामा कराने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया. मामले में कई आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 07, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:52 PM IST
जमीन हड़पने का खेल बेनकाब, गवाह बताकर कराया बैनामा; पुलिस ने आरोपी को दबोचा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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