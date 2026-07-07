जमीन हड़पने का खेल बेनकाब, गवाह बताकर कराया बैनामा; पुलिस ने आरोपी को दबोचा

कहां की है ये घटना?

पुलिस के अनुसार, ग्राम सोमरहा पूरे चौधरीपुरवा निवासी शीला देवी ने 24 जून 2026 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके पति आजाद के नाम दर्ज गाटा संख्या 1886 की तीन डिसमिल तथा गाटा संख्या 1941 की आबादी भूमि का विपक्षियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखे से अपने नाम बैनामा करा लिया. आरोप है कि आजाद को यह कहकर साथ ले जाया गया कि उन्हें केवल बैनामे में गवाह बनना है, लेकिन बहला-फुसलाकर जमीन का बैनामा करा लिया गया.