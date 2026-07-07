जमीन हड़पने का खेल बेनकाब, गवाह बताकर कराया बैनामा; पुलिस ने आरोपी को दबोचा

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Balrampur News/पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखे से भूमि का बैनामा कराने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत की गई.
कहां की है ये घटना?
पुलिस के अनुसार, ग्राम सोमरहा पूरे चौधरीपुरवा निवासी शीला देवी ने 24 जून 2026 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके पति आजाद के नाम दर्ज गाटा संख्या 1886 की तीन डिसमिल तथा गाटा संख्या 1941 की आबादी भूमि का विपक्षियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखे से अपने नाम बैनामा करा लिया. आरोप है कि आजाद को यह कहकर साथ ले जाया गया कि उन्हें केवल बैनामे में गवाह बनना है, लेकिन बहला-फुसलाकर जमीन का बैनामा करा लिया गया.
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के मुताबिक, तहरीर के आधार पर थाना रेहरा बाजार में मुकदमा संख्या 169/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) एवं 340(2) बीएनएस के तहत शांति देवी, कृष्ण स्वरूप पाण्डेय, शिवनरेश तथा अजय कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया.
विवेचना के दौरान आजाद अशरफीलाल भारती पुत्र अशरफीलाल भारती निवासी चौधरीपुरवा सोमरहा की संलिप्तता सामने आने पर मंगलवार को दतौली बाजार के पास से उसे गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया.
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