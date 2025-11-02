बहराइच में धान क्रय केंद्रों की शुरुआत, इस बार धान खरीदी में आंख की रेटिना से किसानों को बायोमेट्रिक की सौगात

Bahraich News: बहराइच में इस बार धान खरीद केंद्रों पर धान की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. धान क्रय केंद्रों पर किसानों को गुड़ पानी के साथ अब आंखों की रेटीना से भी बायोमेट्रिक कराने की सुविधा मिलेगी.
राजीव शर्मा/बहराइच: बहराइच में धान क्रय केंदों पर खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान की सरकारी खरीद 01 नवंबर से शुरू हो गई है जो आगामी 28 फरवरी तक चलेगी. सरकार ने इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है. पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 69 रुपए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि होने से किसानों में खुशी है.
धान केंद्रों पर आंखों की रेटीना से भी बायोमेट्रिक कराने की व्यवस्था
वहीं बहराइच के धान क्रय केंदों पर आने वाले किसानों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था के साथ ही गुड़ और पानी की भी व्यवस्था की गई है. मार्केटिंग इंस्पेक्टर देवेंद्र द्विवेदी ने बताया के बहुत से किसानों को फिंगर प्रिंट के ज़रिए बायोमेट्रिक कराने में दिक्कत आती थी तो इस बार आंखों की रेटीना से भी बायोमेट्रिक कराने की व्यवस्था भी धान क्रय केंदों पर की गई है.
बहराइच जिले में शनिवार को धान क्रय केंद्रों का शुभारंभ किसानों के सम्मान के साथ हुआ. गल्ला मंडी स्थित खाद्य एवं रसद विभाग के क्रय केंद्र पर पहले दिन किसान राम दयाल शुक्ला, कुंवर बहादुर पांडेय और रामधीरज का माला पहनाकर सम्मान हुआ. इन किसानों से कुल 155 क्विंटल धान की खरीद की गई. जिले में कुल 131 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें केवल बहराइच गल्ला मंडी में सात केंद्र बनाए गए हैं. पहले ही दिन किसानों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली है और आने वाले दिनों में खरीद की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है. प्रशासन ने किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया का भरोसा दिया है.
