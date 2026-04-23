श्रावस्ती में पेट्रोल-डीजल संकट; नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे 730 किया जाम, प्रशासन में हड़कंप

Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है. जिले के इकौना थाना क्षेत्र के मोहनीपुर इलाके में ईंधन की लगातार कमी से परेशान लोगों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे 730 को जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बल्ली और अन्य अवरोध रखकर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ.

क्या है मामला ?

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से जिले में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बाधित चल रही है. पेट्रोल पंपों पर या तो ईंधन उपलब्ध नहीं है या फिर सीमित मात्रा में दिया जा रहा है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि लोग कड़ी धूप में घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा.

इसी समस्या से नाराज़ होकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि जल्द ही ईंधन की आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि प्रशासन स्तर पर समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जाएगी. हालांकि, खबर लिखे जाने तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी थी और प्रशासन हालात पर काबू पाने में जुटा हुआ था.

इस पूरे घटनाक्रम ने जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार कई दिनों से चल रही इस समस्या के बावजूद समाधान न निकल पाने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस संकट को कितनी जल्दी दूर कर पाता है और आम जनता को राहत मिलती है.

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