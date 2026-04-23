Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3189700
Zee UP-UttarakhandBahraich

श्रावस्ती में पेट्रोल-डीजल संकट; नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे 730 किया जाम, प्रशासन में हड़कंप

 Shravasti News: श्रावस्ती जिले में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है. जिले के इकौना थाना क्षेत्र के मोहनीपुर इलाके में ईंधन की लगातार कमी से परेशान लोगों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे 730 को जाम कर दिया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 23, 2026, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रावस्ती में पेट्रोल-डीजल संकट; नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे 730 किया जाम, प्रशासन में हड़कंप

 Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है. जिले के इकौना थाना क्षेत्र के मोहनीपुर इलाके में ईंधन की लगातार कमी से परेशान लोगों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे 730 को जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बल्ली और अन्य अवरोध रखकर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ.

क्या है मामला ? 
स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से जिले में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बाधित चल रही है. पेट्रोल पंपों पर या तो ईंधन उपलब्ध नहीं है या फिर सीमित मात्रा में दिया जा रहा है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि लोग कड़ी धूप में घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा.

इसी समस्या से नाराज़ होकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि जल्द ही ईंधन की आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि प्रशासन स्तर पर समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जाएगी. हालांकि, खबर लिखे जाने तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी थी और प्रशासन हालात पर काबू पाने में जुटा हुआ था.

इस पूरे घटनाक्रम ने जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार कई दिनों से चल रही इस समस्या के बावजूद समाधान न निकल पाने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस संकट को कितनी जल्दी दूर कर पाता है और आम जनता को राहत मिलती है.

यह भी पढ़ें : 26 करोड़ से ज्यादा का सोना कहां गया? नामी ज्वैलर्स के लखनऊ प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Shravasti News

Trending news

Shravasti News
श्रावस्ती में पेट्रोल-डीजल संकट; नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे 730 किया जाम
Hapur News
महिला आरक्षण बिल को लेकर गरमाई सियासत, कपिल देव अग्रवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना
Lucknow latest news
26 करोड़ से ज्यादा का सोना कहां गया? नामी ज्वैलर्स के लखनऊ प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप
Badaun news
'11 हजार दो वरना ...', शादी समारोह में किन्नरों की फायरिंग से मची अफरा-तफरी
Gorakhpur News
गोरखपुर में ₹1,055 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, सुशासन का नया अध्याय शुरू
Lucknow news
नीट में असफलता के बाद बना फर्जी डॉक्टर, 4 साल तक केजीएमयू में करता रहा ठगी
Kanpur Dehat News
मरीजों के हक पर डाका! कानपुर देहात में 102-108 एम्बुलेंस का फर्जी खेल
up board result 2026
एडमिट कार्ड खो गया है...रोल नंबर भी नहीं याद है? घबराएं नहीं ऐसे चेक करें रिजल्ट
up board result 2026
रिजल्ट स्क्रीन पर आ गया? इन स्टेप्स को फॉलो कर तुरंत ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट PDF
prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मां के निधन के बाद पिता ही बच्चे का असली हकदार