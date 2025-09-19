Shravasti News: कितनी भी पहरेदारी कर लो, कोई बचा नहीं पाएगा... यूपी के इस जिले में पोस्टर लगाकर 5 गांव लूटने की धमकी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2928740
Zee UP-UttarakhandBahraich

Shravasti News: कितनी भी पहरेदारी कर लो, कोई बचा नहीं पाएगा... यूपी के इस जिले में पोस्टर लगाकर 5 गांव लूटने की धमकी

Shravasti Loot Notice: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के 5 गांव को पोस्टर लगाकर लूट की धमकी मिली है. जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. इससे पहले कुछ इसी तरह की धमकी गोंडा जिले में भी मिली थी.   

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 19, 2025, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shravasti News: कितनी भी पहरेदारी कर लो, कोई बचा नहीं पाएगा... यूपी के इस जिले में पोस्टर लगाकर 5 गांव लूटने की धमकी

संतोष कुमार/श्रावस्ती: उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इन दिनों पोस्टर लगाकर लूट की धमकी देने का फैशन-सा चल पड़ा है. गोंडा के बाद अब श्रावस्ती में 5 गांवों को लूट की धमकी मिली है. और यह धमकी भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि गांव में पोस्टर लगाकर दी गई है. 

धमकी भरे पोस्टर में क्या लिखा
यूपी के श्रावस्ती जिले के एक गांव में दीवार पर चस्पा गए एक पोस्टर ने सनसनी फैला दी है. इस पोस्टर में 4 गांवों को लूटने की धमकी दी गई है. श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बनगई गांव में एक घर के सामने अज्ञात लोगों द्वारा पोस्टर चस्पाया गया है. पोस्टर पर लिखा है— "जितनी पहरेदारी करनी है कर लो, कोई बचा नहीं पाएगा। आगामी 20 सितम्बर तक 5 गांवों को रात 8 बजे से 3 बजे तक लूट लिया जाएगा." 

आसपास के गांव में भी दहशत 
इस धमकी के बाद मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बनगई गांव के अलावा आसपास के गांवों में भी दहशत का माहौल है. ग्रामीणों को जान-माल की चिंता सताने लगी है. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

धमकी भरे पोस्टर को लेकर पुलिस का बयान 
एडिशनल एसपी मुकेश चंद्र उत्तम ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह अफवाह फैलाने की शरारत प्रतीत हो रही है. फिलहाल इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. साथ ही सभी पुराने और संदिग्ध अपराधियों का सत्यापन कर पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर धमकी भरा नोटिस लगाने के पीछे किसका हाथ है और इसका मकसद क्या है?

गोंडा में भी मिली थी धमकी
इससे पहले गोंडा जिले के खोण्डारे थाना क्षेत्र चोरों ने एक गांव को लूटने की चिट्ठी भेजी थी. चिट्ठी में लिखा था, -कब तक जागोगे, चोरी तो करके रहूंगा.

जिस गांव को चोरों की धमकी भरी चिट्टी मिली ती वह पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी है. चिट्ठी के बाद इलाके की पुलिस चौकन्नी हो गई थी. 

ये भी पढ़ें: कब तक जागोगे, चोरी तो करके रहूंगा..चोर ने गांव वालों को भेजी चिट्ठी, फैली दहशत

TAGS

Shravasti News

Trending news

Shravasti News
कितनी भी पहरेदारी कर लो, कोई बचा नहीं पाएगा... गांव में नोटिस चस्पा कर चोरी की धमकी
Kushinagar News
मासूमों के हक पर किसने डाला डाका? यूपी में 1.8 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला
Sonbhadra News
पलभर में दो मासूम बच्चे हुए खाक, सोनभद्र के स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली
Mathura News
जॉब क्रिएटर बनो,न कि जॉब सीकर, CM योगी ने दिया युवाओं को स्वदेशी अपनाने का मंत्र
Mukhtar Ansari son
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस केस में मिली जमानत
Uttar Pradesh news
योगी की बायोपिक,'अजेय' ने सिनेमाघरों में मचाया धमाल,मुस्लिम समाज ने जताई नाराजगी
Chamoli Cloudburst
चमोली में चमत्कार! 16 घंटे मलबे में दबे रहकर भी बची जान, होश आते ही रोने लगा शख्स
adg gorakhpur action
अब पशु तस्करी का होगा सफाया,2 इंस्पेक्टर समेत 23 लापरवाह पुलिसवाले एक साथ लाइन हाजिर
Disha Patani
दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दो और शूटर गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग का रोहित गोदारा
Banda News
गर्लफ्रेंड के सुसाइड से बौखलाए प्रेमी ने किया दादी का कत्ल, बदले की आग में बना कातिल
;