Shravasti News: कितनी भी पहरेदारी कर लो, कोई बचा नहीं पाएगा... यूपी के इस जिले में पोस्टर लगाकर 5 गांव लूटने की धमकी

संतोष कुमार/श्रावस्ती: उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इन दिनों पोस्टर लगाकर लूट की धमकी देने का फैशन-सा चल पड़ा है. गोंडा के बाद अब श्रावस्ती में 5 गांवों को लूट की धमकी मिली है. और यह धमकी भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि गांव में पोस्टर लगाकर दी गई है.

धमकी भरे पोस्टर में क्या लिखा

यूपी के श्रावस्ती जिले के एक गांव में दीवार पर चस्पा गए एक पोस्टर ने सनसनी फैला दी है. इस पोस्टर में 4 गांवों को लूटने की धमकी दी गई है. श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बनगई गांव में एक घर के सामने अज्ञात लोगों द्वारा पोस्टर चस्पाया गया है. पोस्टर पर लिखा है— "जितनी पहरेदारी करनी है कर लो, कोई बचा नहीं पाएगा। आगामी 20 सितम्बर तक 5 गांवों को रात 8 बजे से 3 बजे तक लूट लिया जाएगा."

आसपास के गांव में भी दहशत

इस धमकी के बाद मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बनगई गांव के अलावा आसपास के गांवों में भी दहशत का माहौल है. ग्रामीणों को जान-माल की चिंता सताने लगी है. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

धमकी भरे पोस्टर को लेकर पुलिस का बयान

एडिशनल एसपी मुकेश चंद्र उत्तम ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह अफवाह फैलाने की शरारत प्रतीत हो रही है. फिलहाल इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. साथ ही सभी पुराने और संदिग्ध अपराधियों का सत्यापन कर पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर धमकी भरा नोटिस लगाने के पीछे किसका हाथ है और इसका मकसद क्या है?

गोंडा में भी मिली थी धमकी

इससे पहले गोंडा जिले के खोण्डारे थाना क्षेत्र चोरों ने एक गांव को लूटने की चिट्ठी भेजी थी. चिट्ठी में लिखा था, -कब तक जागोगे, चोरी तो करके रहूंगा.

जिस गांव को चोरों की धमकी भरी चिट्टी मिली ती वह पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी है. चिट्ठी के बाद इलाके की पुलिस चौकन्नी हो गई थी.

