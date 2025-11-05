Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2989145
Zee UP-UttarakhandBahraich

Bahraich News: घर के किचन में कुकर से लिपटा अजगर, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू, नजारा देख हर कोई हैरान!

Bahraich News: बहराइच में एक घर के किचन में विशालकाय अजगर घुस गया और किचन में कुकर से लिपट गया. जिसे देखकर घर वालों में अफरा-तफरी मच गई. इस नजारे का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bahraich News
Bahraich News

Bahraich News/राजीव शर्मा: बहराइच में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक घर के किचन में अचानक अजगर घुस गया. यह अजगर घर के किचन में कुकर से लिपट गया. जब विशालकाय अजगर को कुकर से लिपटा देखा, तो परिवार में हड़कंप मच गया. यह घटना जिले के कतर्नियाघाट वन क्षेत्र का है.

कुकर से लिपटा दिखा अजगर
यहां बिछिया बाजार के आर्यन कौशल के घर के किचन में मंगलवार सुबह कुकर से लिपटा दिखा. यह नजारा देख अफरा-तफरी मच गई. अजगर को देखने के बाद गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई. वहीं, अजगर के रेस्क्यू के लिए स्थानीय लोगों ने बिछिया वन बैरियर से स्टिक मंगवाई. जैसे ही यह स्टिक मिल गई तो उसे रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू कर दी.
 
रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा
करीब 15 मिनट तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गांव वालों ने अजगर को सुरक्षित पकड़कर बोरी में बंद कर दिया. अजगर के रेस्क्यू के बाद में उसे आबादी से दूर जंगल में छोड़ दिया गया. इस नजारे को देख किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: यूपी सड़क हादसे में तीन की मौत, भदोही में तेज रफ्तार वाहन से टकराई बाइक, इटावा में मामा-भांजे का एक्सीडेंट

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Snake RescueSnake videoBahraich newsBahraich viral news

Trending news

gonda weather
गोंडा में घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, ठंड में और होगी बढ़ोतरी, मौसम विभाग का अलर्ट
Hardoi News
हरदोई में रेप के आरोपी का एनकाउंटर, 13 वर्षीय मूक-बधिर किशोरी के साथ की थी दरिंदगी
Kartik Purnima Ganga Snan
Kartik Purnima पर उमड़ा सैलाब, इन जिलों में लाखों भक्तों ने गंगा में लगाई डुबकी
Sitapur news
यूपी के इस जिले में मनरेगा में बड़ा फर्जीवाड़ा, डीएम ने बिठाई जांच, मचा हड़कंप
Varanasi Dev Deepawali
वाराणसी में आज देव दीपावली, गंगा आरती से लेजर शो तक ये होगा कार्यक्रम, डायवर्जन लागू
Ghaziabad Cough Syrup Action
गाजियाबाद में बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने करोड़ की कफ सिरप संग 8 को दबोचा
UP Road Accident
यूपी हादसा:भदोही में तेज रफ्तार वाहन से टकराई बाइक,इटावा में मामा-भांजे का एक्सीडेंट
uttarakhand snowfall
उत्तराखंड में शीतलहर का 'कहर'! इन जिलों में बारिश और बर्फबारी से और बढ़ेगी ठिठुरन
land registry
ध्यान दें! यूपी में चार दिन नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री, जानिए क्यों लिया गया फैसला
Saharanpur news
बड़ा दिल वाला है ये छोरा! दहेज में लिया सिर्फ 1 रुपया और नारियल