Bahraich News: घर के किचन में कुकर से लिपटा अजगर, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू, नजारा देख हर कोई हैरान!

Bahraich News/राजीव शर्मा: बहराइच में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक घर के किचन में अचानक अजगर घुस गया. यह अजगर घर के किचन में कुकर से लिपट गया. जब विशालकाय अजगर को कुकर से लिपटा देखा, तो परिवार में हड़कंप मच गया. यह घटना जिले के कतर्नियाघाट वन क्षेत्र का है.

कुकर से लिपटा दिखा अजगर

यहां बिछिया बाजार के आर्यन कौशल के घर के किचन में मंगलवार सुबह कुकर से लिपटा दिखा. यह नजारा देख अफरा-तफरी मच गई. अजगर को देखने के बाद गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई. वहीं, अजगर के रेस्क्यू के लिए स्थानीय लोगों ने बिछिया वन बैरियर से स्टिक मंगवाई. जैसे ही यह स्टिक मिल गई तो उसे रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू कर दी.



रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा

करीब 15 मिनट तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गांव वालों ने अजगर को सुरक्षित पकड़कर बोरी में बंद कर दिया. अजगर के रेस्क्यू के बाद में उसे आबादी से दूर जंगल में छोड़ दिया गया. इस नजारे को देख किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.

