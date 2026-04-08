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बलरामपुर में बारिश-आंधी का कहर; खेतों में भीगा गेहूं, किसानों की बढ़ी चिंता

Balrampur News: बलरामपुर जनपद में मंगलवार देर रात शुरू हुई हल्की बारिश और तेज आंधी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में इस समय गेहूं की कटाई का कार्य जोरों पर चल रहा है, लेकिन अचानक बदले मौसम ने किसानों को गहरी चिंता में डाल दिया है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:08 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

बलरामपुर न्यूज/पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में मंगलवार देर रात शुरू हुई हल्की बारिश और तेज आंधी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में इस समय गेहूं की कटाई का कार्य जोरों पर चल रहा है, लेकिन अचानक बदले मौसम ने किसानों को गहरी चिंता में डाल दिया है.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, बारिश के कारण कई किसानों की कटी हुई गेहूं की फसल खेतों में ही भीग गई है. इससे न केवल फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है, बल्कि उत्पादन में भी कमी आ सकती है. खेतों में पड़ी फसल के भीगने से दानों के काले पड़ने और अंकुरित होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

बारिश ने की फसल को नुकसान
दरअसल, हरैया क्षेत्र के किसान राजकुमार ने बताया कि हल्की बारिश ने ही उनकी फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि खेत में कटकर पड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह भीग गई है और अब उसकी गुणवत्ता पर असर साफ नजर आ रहा है. किसानों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में मौसम साफ नहीं हुआ, तो स्थिति और खराब हो सकती है.

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मौसम का साफ रहना बेहद
किसानों के अनुसार, इस समय मौसम का साफ रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि कटाई के साथ-साथ मड़ाई का काम भी जारी है. यदि बारिश का सिलसिला जारी रहता है, तो दोनों प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी और नुकसान कई गुना बढ़ सकता है. पहले ही बढ़ती लागत जैसे बीज, खाद और डीजल की कीमतों से किसान परेशान हैं, ऐसे में प्राकृतिक आपदा उनकी कमर तोड़ सकती है.

मौसम के इस अचानक बदले मिजाज ने किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है. अब सभी की नजरें आगामी दिनों के मौसम पर टिकी हैं. किसान उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही मौसम साफ होगा, ताकि वे अपनी फसल को सुरक्षित तरीके से घर तक पहुंचा सकें और नुकसान को कम किया जा सकें 

यह भी पढ़ें : पश्चिमी यूपी में नहीं थम रही बारिश, 60 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट; बरेली में आज फिर बदलेगा मौसम
 

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