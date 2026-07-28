/यूपी में आफत की बारिश, श्रावस्ती और बुलंदशहर में नाले में बहने से 11 साल की बच्ची समेत तीन मासूमों की मौत

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श्रावस्ती/बुलंदशहर: यूपी में हो रही जोरदार बारिश से मंगलवार को श्रावस्ती और बुलंदशहर में कुल तीन बच्चों की मौत हो गई. श्रावस्ती जिले में अचानक पहाड़ी पानी आने से दो बच्चे तेज बहाव की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं बुलंदशहर में स्कूल से लौट रही 11 साल की छात्रा पैर फिसलने से नाले में बह गई, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं लगा.
श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र में ताल बगौड़ा के पास स्थित गजरी नाले में अचानक पहाड़ी पानी आने से बड़ा हादसा हो गया. मदारगढ़ गांव के रहने वाले 7 और 8 वर्ष के दो बच्चे नाले के किनारे बकरी चराने गए थे. इसी दौरान अचानक पानी का तेज बहाव आ गया और दोनों बच्चे उसमें बह गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों के शव नाले से बाहर निकलवाए. मासूम बच्चों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है.
पुलिस के अनुसार, परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर दोनों शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए. फिलहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों सहित ग्रामीणों में शोक का माहौल है.
बुलंदशहर में 11 साल की बच्ची नाले बहने के बाद लापता
बुलंदशहर में एक 11 साल की बच्ची पैर फिसलने से नाले में गिर और तेज बहाव के चलते उसमें बह गई. तीन घंटे बाद तक भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला. बच्ची की तलाश में लगातार रेस्क्यू टीम जुटी हैं मौके पर जेसीबी भी लगाई गई है. जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 12:30 बजे स्कूल से छुट्टी के बाद कक्षा 4 की छात्रा एक दुकान की पटिया पर खड़ी थी. अचानक उसका पैर फिसल गया नाले के तेज बहाव में बह गई.
सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच कर एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू कराने में जुटे हैं वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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