दोषियों को होगी फांसी? बहराइच के बहुचर्चित रामगोपाल हत्याकांड में कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला

Ramgopal Mishra Murder Case: यूपी के बहराइच जिले में बीते साल हुए बहुचर्चित रामगोपाल हत्याकांड में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, गुरुवार यानी आज कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगा.

Dec 11, 2025, 10:25 AM IST
Ramgopal Mishra Murder Case
Ramgopal Mishra Murder Case: यूपी के बहराइच जिले में बीते साल हुए बहुचर्चित रामगोपाल हत्याकांड में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि तीन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया. मंगलवार को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. वहीं, गुरुवार यानी आज कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगा. कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कचहरी परिसर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा सकती है.

अभियुक्तों पर लगी ये धाराएं
कोर्ट ने अभियुक्तों पर सात धाराएं लगाई है. इसमें से दो धाराएं काफी गंभीर श्रेणी में आती हैं. धाराओं में 191(2) में दो वर्ष, 191(3) में पांच वर्ष, 190, 109(2) में मृत्युदंड व आजीवन कारावास, 249 में पांच वर्ष और 61(2) में मृत्युदंड, आजीवन कारावास व कठोर कारावास का प्रावधान है. वहीं धारा 30 आर्म्स एक्ट में छह माह की सजा का प्रावधान किया गया है. 

इन अभियुक्तों के खिलाफ आज आएगा फैसला
रामगोपाल हत्याकांड में कोर्ट द्वारा दोषसिद्ध किए गए अभियुक्तों में अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू, सैफ अली, जावेद खान, मोहम्मद जिशान उर्फ राजा उर्फ साहिर, शोएब खान, ननकऊ व मारूफ के खिलाफ 11 दिंसबर को सजा के बिंदु पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. 

पुलिसकर्मियों पर भी गिरी ती गाज
घटना के दूसरे दिन हरदी एसओ सुरेश कुमार वर्मा और महसी चौकी इंचार्ज शिव कुमार सरोज को निलंबित कर दिया गया था. तीन दिन बाद सीओ रुपेंद्र गौड़ पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई. मामले में विभागीय जांच अब अंतिम चरण में है.

13 अक्टूबर 2024 की है घटना
मामला 13 अक्तूबर 2024 का है. रामगोपाल हत्याकांड के अब 14 महीने पूरे होने वाले हैं. यह वही घटनाक्रम है, जिसने दशहरे जैसे पावन पर्व पर पूरे जिले को हिंसा की आग में झोंक दिया था. पीएसी तैनात हुई, रैपिड एक्शन फोर्स को उतारा गया. डीएम-एसपी खुद डटीं. इसके बाद भी हालात नियंत्रित नहीं हुए. मुख्यमंत्री योगी ने हस्तक्षेप किया और यूपी एटीएस चीफ अमिताभ यश को जिम्मेदारी सौंपी, तब धीरे-धीरे हालात सामान्य होने शुरू हुए.

