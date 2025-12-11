Advertisement
रामगोपाल हत्याकांड में आरोपी सरफराज को फांसी, 9 आरोपियों को उम्रकैद

Bahraich News: यूपी के बहराइच के बहुचर्चित रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्याकांड के सभी 10 आरोपियों को सजा सुनाई है. सरफराज को फांसी और बाकी 9 दोषियों को उम्रकैद  की सजा सुनाई गई है. 

 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 11, 2025, 05:40 PM IST
राजीव शर्मा/बहराइच: यूपी के बहराइच के बहुचर्चित रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्याकांड के सभी 10 आरोपियों को सजा सुनाई है. सरफराज को फांसी और बाकी 9 दोषियों को उम्रकैद  की सजा सुनाई गई है. 

 

खबर लिखी जा रही है...

