रामगोपाल हत्याकांड में आरोपी सरफराज को फांसी, 9 आरोपियों को उम्रकैद

राजीव शर्मा/बहराइच: यूपी के बहराइच के बहुचर्चित रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्याकांड के सभी 10 आरोपियों को सजा सुनाई है. सरफराज को फांसी और बाकी 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

