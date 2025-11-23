Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3015175
Zee UP-UttarakhandBahraich

Up Road Accident News: यूपी में सड़क हादसों की काली रात! पाँच जिलों में मौतों का तांडव, चीख-पुकार से दहला हर इलाका

Up Road Accident News:  उत्तर प्रदेश ले बहराइच, जालौन, शाहजहांपुर, उन्नाव और गोंडा में पांच अलग-अलग सड़क हादसों में कई लोगों की मौत और कई घायल हुए. तेज रफ्तार, कोहरा और ओवरलोडिंग हादसों की मुख्य वजह बने. पुलिस ने सभी मामलों की जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 23, 2025, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Up Road Accident News: यूपी में सड़क हादसों की काली रात! पाँच जिलों में मौतों का तांडव, चीख-पुकार से दहला हर इलाका

Shiv/Atul/Gyanendr/Rajeev/Jitendra/Up Road Accident News: उत्तर प्रदेश के बहराइच कोतवाली नगर क्षेत्र के आज़ाद कॉलेज के पास तेज रफ्तार बाइक अंडे से लदे ठेले से टकरा गई. भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सड़क पर टूटे अंडे और क्षतिग्रस्त ठेला-बाइक हादसे की भयावहता बयां कर रहे थे.स्प्लेंडर बाइक खलील नामक व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड है. मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है.पुलिस ने शवों को मर्चरी में रखवा कर जांच शुरू कर दी है.

जालौन: ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, 28 वर्षीय युवक की मौत
जालौन में ओवरलोड तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार विपिन कुमार वर्मा (28) को कुचल दिया.  शादी समारोह से घर लौट रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई.  सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.  ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है. 

उन्नाव: रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर, बोलेरो चालक की मौत, 7 घायल
उन्नाव में तेज रफ्तार रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर में बोलेरो चालक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी बोलेरो सवार शादी समारोह से लौट रहे थे। टक्कर के बाद बोलेरो खंभे से टकराकर बस में जा घुसी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है।

Add Zee News as a Preferred Source

शाहजहांपुर, घने कोहरे में रोडवेज बस-डीसीएम की आमने-सामने टक्कर, कई घायल
मदनापुर थाना क्षेत्र में घने कोहरे के कारण बरेली–फर्रुखाबाद हाईवे पर रोडवेज बस और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत हो गई.  बस में बैठी आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हुईं, जबकि डीसीएम चालक नाजिम गंभीर रूप से वाहन में फंस गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया.  बस चालक घटनास्थल से फरार हो गया. 

गोंडा: शादी से लौट रही स्विफ्ट डिजायर अनियंत्रित होकर पलटी, सिपाही समेत दो घायल
गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी जंगल में ऊंट घाट पुल के पास देर रात स्विफ्ट डिजायर कार अचानक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई. कार में सिपाही अजय यादव, चालक राजीव विश्वकर्मा और दो अन्य साथी सवार थे. हादसे में सिपाही अजय यादव के पैर में गंभीर चोट आई, जबकि चालक राजीव को सिर पर चोटें लगीं। डायल 112 टीम ने घायलों को मनकापुर सीएचसी पहुंचाया. दो अन्य साथी मामूली चोटों के साथ बाल-बाल बच गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

TAGS

up road accident news

Trending news

up road accident news
यूपी में सड़क हादसों की काली रात! पाँच जिलों में मौतों का तांडव,चीख से दहला हर इलाका
UP Diesel Auto Ban
नोएडा-गाजियाबाद की सड़कों पर नहीं दिखेंगे डीजल ऑटो, जानें कहां और क्यों लगा है बैन?
UP Encounter
यूपी ऑपरेशन लंगड़ा! हरदोई में दो शातिर बदमाश घायल, मेरठ में 5 अपराधी पुलिस के हत्थे
Bijnor missing students
उत्तराखंड,पंजाब तक खाक छान रही UP पुलिस की टीमें,2 नाबालिग की तलाश में फूले हाथ-पांव
bijnor news
बेटी के लिए गोली खाएंगे!दो सहेलियों के ना मिलने पर आग बबूला परिजन, खाक छान रही पुलिस
Shravasti
घर के अंदर मिला पूर्व प्रधान का शव,बाहर पत्नी की बॉडी,दंपती की संदिग्ध मौत से हड़कंप
Fight in Greater Noida
छोटी सी बात पर छिड़ी 'जंग', छात्र की कार पर पथराव के साथ फायरिंग; होगी सख्त कार्रवाई
Greater Noida Authority
न रजिस्ट्री और न खरीदरों को घर...1 दर्जन बिल्डरों पर ग्रे नोएडा प्राधिकरण लेगा एक्शन
Amrit Bharat Express
रेलवे ट्रैक पर फंसा था दूध का टैंकर, तभी आ धमकी अमृत भारत एक्सप्रेस; टला बड़ा हादसा
Uttarkashi News
सात समंदर पार से उत्तराखंड पहुंची बारात, शादी के बंधन में बंधे मेलोडी और अक्षय