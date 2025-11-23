Up Road Accident News: यूपी में सड़क हादसों की काली रात! पाँच जिलों में मौतों का तांडव, चीख-पुकार से दहला हर इलाका

Shiv/Atul/Gyanendr/Rajeev/Jitendra/Up Road Accident News: उत्तर प्रदेश के बहराइच कोतवाली नगर क्षेत्र के आज़ाद कॉलेज के पास तेज रफ्तार बाइक अंडे से लदे ठेले से टकरा गई. भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सड़क पर टूटे अंडे और क्षतिग्रस्त ठेला-बाइक हादसे की भयावहता बयां कर रहे थे.स्प्लेंडर बाइक खलील नामक व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड है. मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है.पुलिस ने शवों को मर्चरी में रखवा कर जांच शुरू कर दी है.

जालौन: ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, 28 वर्षीय युवक की मौत

जालौन में ओवरलोड तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार विपिन कुमार वर्मा (28) को कुचल दिया. शादी समारोह से घर लौट रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है.

उन्नाव: रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर, बोलेरो चालक की मौत, 7 घायल

उन्नाव में तेज रफ्तार रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर में बोलेरो चालक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी बोलेरो सवार शादी समारोह से लौट रहे थे। टक्कर के बाद बोलेरो खंभे से टकराकर बस में जा घुसी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है।

Add Zee News as a Preferred Source

शाहजहांपुर, घने कोहरे में रोडवेज बस-डीसीएम की आमने-सामने टक्कर, कई घायल

मदनापुर थाना क्षेत्र में घने कोहरे के कारण बरेली–फर्रुखाबाद हाईवे पर रोडवेज बस और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत हो गई. बस में बैठी आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हुईं, जबकि डीसीएम चालक नाजिम गंभीर रूप से वाहन में फंस गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया. बस चालक घटनास्थल से फरार हो गया.

गोंडा: शादी से लौट रही स्विफ्ट डिजायर अनियंत्रित होकर पलटी, सिपाही समेत दो घायल

गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी जंगल में ऊंट घाट पुल के पास देर रात स्विफ्ट डिजायर कार अचानक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई. कार में सिपाही अजय यादव, चालक राजीव विश्वकर्मा और दो अन्य साथी सवार थे. हादसे में सिपाही अजय यादव के पैर में गंभीर चोट आई, जबकि चालक राजीव को सिर पर चोटें लगीं। डायल 112 टीम ने घायलों को मनकापुर सीएचसी पहुंचाया. दो अन्य साथी मामूली चोटों के साथ बाल-बाल बच गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.